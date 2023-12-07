Очевидцы рассказали о стрельбе в школе в Брянске

Ученики, которые стали очевидцами стрельбы в гимназии № 5 в Брянске, 7 декабря рассказали «Известиям» про детали инцидента.

Как сообщил один из учащихся, после того как поступила информация о стрельбе, педагог закрыла дверь и сказала ученикам сидеть тихо.

«Мы сидели в кабинете на третьем этаже, окна у нас выходили на пятачок, то есть мы видели все машины. Моему другу пришло сообщение про стрельбу. Мы подумали, что это шутка, но после этого учительница встала и закрыла дверь, сказала нам сидеть тихо. Мы сидели тихо. Потом стали приходить сообщения, разные версии, что она убила троих людей, сама застрелилась», — рассказал он.

Ученик добавил, что из окна было видно, как приехала скорая помощь и какую-то девочку вели под руку, она хромала. Далее, по словам мальчика, ученикам сказали эвакуироваться через запасные выходы. Очевидец добавил, что лично не был знаком с девочкой, открывшей стрельбу.

Другой учащийся рассказал, что девочка, открывшая стрельбу, опоздала на урок.

«Мне известно, что какая-то девочка из 8-го класса опоздала в школу. Она пришла в свой класс и открыла стрельбу по своим одноклассникам», — сказал он, отметив, что точно не знает, какой вид оружия был у ученицы.

Мальчик добавил, что ситуация вызвала опасения как у педагогов, так и у школьников.

«Дали сигнал учителям, чтобы они закрыли дверь изнутри и сидели до того момента, пока не станет ясно. Ну пока ситуация не разрешится, а потом детей эвакуировали всех. Конечно, испытывали страх, что девочка может войти к нам, постоянно стучался кто-то к нам в кабинет, само собой, было такое опасение», — отметил он.

Речь идет о стрельбе, открытой одной из учениц. По данным МВД России, девочка открыла стрельбу по школьникам, после чего покончила с собой. Отмечалось, что восьмиклассница вела стрельбу из оружия отца. Ее мотивы выясняются.

В УМВД по региону сообщили, что в результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим на контроль взял глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Позднее появились кадры эвакуации из гимназии. На видео можно заметить, как множество машин экстренных служб находятся рядом с учебным заведением. Ученики, в свою очередь, покидают здание.