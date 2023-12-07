«Известия» узнали подробности о ЧОП, охраняющей школу в Брянске

Охраной школ в Брянске занимаются частные охранные предприятия (ЧОП) «Экскалибур» и «Агентство Экскалибур». Это 7 декабря выяснили «Известия».

По имеющимся данным, с этими предприятиями, зарегистрированными по одному адресу, Брянская городская администрация заключила многомиллионые контракты на обслуживание детских садов и школ. Всего только в 2023 году было заключено более 100 госконтрактов с образовательными учреждениями.

При этом, по предварительным данным, директор «Экскалибура» мог в прошлом иметь судимость, в то время как граждане с судимостями не могут заниматься охранной деятельностью.

Ранее в этот день в гимназии № 5 в Брянске произошла стрельба. По данным МВД России, 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются.

В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

По словам очевидцев, ситуация вызвала страх у всей школы. После начала стрельбы учителей призвали закрыть двери кабинетов изнутри, а затем эвакуироваться вместе со школьниками через запасные выходы.

В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

По последним данным, правоохранители опросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.