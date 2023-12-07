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Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре

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Фото: СК РФ
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Учительница гимназии №5 в Брянске, где 14-летняя ученица открыла стрельбу, рассказала 7 декабря о ней и ее сестре-близнеце.

«Она была крайне замкнутая, ни с кем не общалась. Ее сестра, наоборот, была более живой», — сказала она «Известиям».

Педагог отметила, что между сестрами не было ярко выраженных конфликтов. Также она заявила, что они обе не интересовались отношениями с мальчиками. По ее словам, ничто не предвещало подобной трагедии.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

По данным МВД России, 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются.

В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

По словам очевидцев, ситуация вызвала страх у всей школы. После начала стрельбы учителей призвали закрыть двери кабинетов изнутри, а затем эвакуироваться вместе со школьниками через запасные выходы.

В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Правоохранители опросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.

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