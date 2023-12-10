Замдиректора гимназии отправили под домашний арест после стрельбы в Брянске

Заместитель директора гимназии № 5 в Брянске, где произошла стрельба, судебным решением помещена под домашний арест сроком на два месяца. Об этом стало известно по итогам заседания Советского районного суда в воскресенье, 10 декабря.

Женщина обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой [Ларисе Католиковой] меру пресечения в виде домашнего ареста по 7 февраля 2024 года. Постановление не вступило в законную силу», — сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

Отмечается, что, по версии следователей, Католикова ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности по контролю за соблюдением пропускного режима в учебном заведении, в результате чего ученица смогла пронести в здание гимназии охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате инцидента одна из учениц, получивших ранения, погибла, как и сама стрелявшая — она покончила с собой.

Трагедия произошла 7 декабря, когда 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

9 декабря в Минздраве РФ сообщили, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе в школе Брянска, эвакуировали в Москву и после прооперировали. По словам помощника министра, состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они лечатся в больницах Брянска.

В тот же день суд арестовал на два месяца генерального директора ООО «ЧОО «Агентство Экскалибур», охраняющего гимназию № 5. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Кроме того, в рамках расследования инцидента задержан также отец устроившей стрельбу девочки. В отношении него возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства. Ему также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия»).