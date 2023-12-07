«Отец не знал, что ружье пропало»: кто ответит за стрельбу в школе Брянска

Отвечать за действия восьмиклассницы, 7 декабря устроившей стрельбу в гимназии Брянска, будут, прежде всего, ее родители, полагают юристы. Кроме того, при определенных обстоятельствах, объектом уголовного преследования могут стать представители охранной фирмы и администрации школы. Ученица 8-го класса убила одного человека, ранила пятерых и застрелилась сама. По предварительным данным, девочка могла быть объектом травли со стороны некоторых одноклассников. Хотя ее учителя это отрицают. Эксперты обратили внимание на то, что подобные трагедии происходят регулярно, но системы, которая позволила бы их предотвращать, так и не появилось. Одним из выходов они видят реформу института школьных психологов и создание сети профессиональных центров социально-психологической помощи детям — муниципальных и региональных.

Стрельба в школе Брянска

Утром 7 декабря ученица 8-го класса гимназии №5 Бежицкого района Брянска принесла в тубусе охотничий дробовик «Бекас-3» 16-го калибра и открыла стрельбу на уроке биологии. По последним данным, ранения получили пятеро учеников. Двоих школьников, которые находятся в тяжелом состоянии в течение дня доставили в медучреждения Москвы. Еще одна школьница скончалась уже в больнице, сообщили в региональном управлении МВД по региону. Жертвой стала и сама нападавшая — она покончила с собой.

Помимо дробовика, девушка принесла с собой охотничий нож, рассказал «Известиям» источник, близкий к следствию.

— Предварительно, причиной жестокой расправы стала травля, — заявил он.

О буллинге в школе сообщила и соседка семьи девочки.

— Какая-то травля была против нее в школе, — подтвердила она «Известиям».

Сотрудники школы рассказывают, что девочка была молчаливой, с ней мало кто общался, при этом конфликтов с кем-либо у нее не было. Об этом говорят, в частности, опрошенные изданием учителя.

Так, одна из учительниц гимназии рассказала, что нападавшая была крайне замкнутая. У нее была сестра-близнец, с совершенно иным характером. Педагог отметила, что между сестрами не было ярко выраженных конфликтов. Также, по ее мнению, обе не интересовались отношениями с мальчиками. Учительница уверена — ничто не предвещало подобной трагедии.

Дробовик «Бекас-3», из которого стреляла школьника, принадлежал ее отцу.

Фото: личная страница отца Алисы

— Он не знал, что ружье пропало, — сообщил «Известиям» источник.

По его словам, отец рассказал следователям, что хранит оружие как положено — в металлическом шкафу под замком , все его документы на «Бекас» в порядке.

— Скорее всего, дочь украла ключ от оружейного сейфа, взяла дробовик и охотничий нож. Как она уходила в школу, мужчина тоже не видел, — рассказал собеседник издания.

В гимназии есть рамка металлодетектора, но, например, родители сами не знают, работает ли она, указал источник. Когда они приводят детей в школу, то дальше порога они не проходят. Охраной данной школы, как и других в Брянске, занимаются частные охранные предприятия (ЧОП) «Экскалибур» и «Агентство Экскалибур» , выяснили «Известия».

Предприятия зарегистрированы по одному адресу, а Брянская городская администрация заключила многомиллионные контракты на обслуживание ими детских садов и школ. Только в 2023 году с их участием было заключено более 100 госконтрактов с образовательными учреждениями. Источник «Известий» заявил, что сейчас правоохранительные органы проверяют информацию о том, что директор «Экскалибура» мог в прошлом иметь судимость — граждане с судимостями не могут заниматься охранной деятельностью.

Как сообщила «Известиям» глава Брянска Марина Дбар, все учебные учреждения Брянска после ЧП в школе ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищенности.

Попытки остановить травлю

Одним из самых громких случаев стрельбы в образовательных учреждениях за последние пять лет стал инцидент в Казани — 11 мая 2021 года бывший ученик гимназии №175 Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу. Он убил семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Спустя почти два года его приговорили к пожизненному лишению свободы.

В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории этого вуза, погибли шесть человек. Еще 59 проходили потерпевшими — по статье «Покушение на убийство». При задержании Бекмансурова ранили, по медицинским показаниям ему ампутировали часть ноги. В 2023 году его приговорили к пожизненному заключению.

14 ноября 2019 года в Амурском колледже строительства и ЖКХ 19-летний Даниил Засорин отпросился в туалет с пары, а когда вернулся, стал стрелять из ружья ИЖ-81. Пострадали три человека и погибли двое , включая самого Засорина. Накануне трагедии его избили несколько сверстников из колледжа. Причиной случившегося тогда назвали отсутствие рамки металлодетектора и нормальной охраны.

Фото: ТАСС/Алеев Егор Обвиняемый Ильназ Галявиев во время оглашения приговора по уголовному делу о стрельбе в казанской гимназии

Власти после каждого подобного случая пытались проанализировать причины трагедий и найти способы профилактики. Так, в 2021 году Минпросвещения совместно с Минобрнауки, МВД и Росмолодежью попыталось внедрить в учебных заведениях проведение мероприятий по предотвращению травли и инструменты мониторинга социально-психологического климата в школах. А правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рекомендовала руководителям регионов обеспечить системную работу по выявлению и профилактике буллинга среди несовершеннолетних.

В итоговом докладе Минпросвещения со ссылкой на МВД говорилось, что изучение случаев травли показывает: практически всем ее случаям «предшествуют затяжные негативные межличностные отношения, которые развиваются на глазах сверстников, педагогов и родителей».

В 2019 году Минпросвещения и Институт им. Сербского провели исследование о буллинге и кибербуллинге. В частности, проанализировали конфликты в образовательных организациях. Участвовавшие в этой части исследования несовершеннолетние негативно воспринимали отношения, складывающиеся в школе. «Психическое напряжение, не имевшее адекватного выхода, приводило к поиску возможных причин создавшегося положения и путей выхода из него», — говорилось в предварительных итогах работы, которые были разосланы губернаторам регионов.

Там отмечалось, что у большинства несовершеннолетних, которые проявляли агрессию в школе, отсутствовали явные внешние признаков дезадаптации — это создавало у учителей и родителей иллюзию их относительного благополучия и они не получали необходимой поддержки , в то время как ситуацию в школе ощущали, как угрожающую и крайне дискомфортную.

«Известия» направили в Минпросвещения запрос с просьбой сообщить, какие меры профилактики школьного буллинга были внедрены в образовательные учреждения за последние пять лет, в том числе по результатам мониторингов и исследований.

Нужны ли школьные психологи

Обычно, инциденты со стрельбой — это финальная сцена очень длительной драмы, которая происходит с детьми и школами , рассказал «Известиям» глава Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный. В ее основе — отсутствие профессиональной помощи детям и их родителям с их психологическими проблемами, а также социально-психологической помощи педагогам, которые тоже в ней нуждаются.

— Сегодня в практически в каждой школе есть психолог, но что он может сделать с таким количеством учеников, которое доходит порой до 1,5-2 тысяч, а еще с десятками педагогов и тысячами родителей ? — сказал специалист. — Невозможно всерьез говорить об эффективности такой помощи. Она бессмысленная, затратная и вредная: сам школьный психолог тоже лишен профессиональной помощи, профессионального контроля со стороны коллег.

Гораздо эффективнее института школьных психологов, по словам эксперта, было бы создание хорошо налаженной разветвленной системы профессиональных центров социально-психологической помощи детям — муниципальных и региональных. И чтобы эти центры работали со школами на договорной основе, и психологи в них не были зависимы от школьной администрации.

— Профессиональное сообщество озвучивает эти проблемы уже много лет, но в реальности никаких изменений не происходит, кроме попыток самих школ усилить свою охрану, — добавил Анатолий Северный. — Вторая ступень драмы — это отсутствие своевременного выявления, ранней диагностики психических расстройств у детей и подростков. Как правило, такие патологии чаще всего и выливаются в трагедию.

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила в беседе с «Известиями», что они с коллегами уже второй год работаю над законопроектом о профилактике травли в учебных заведениях. По словам депутата, он должен быть внесен «как можно быстрее».

— Мы предлагаем рамочный закон, которым вводим некую основу для образовательной системы, чтобы можно было создать целую программу по профилактике этих явлений, — сказала Яна Лантратова.

Как решить проблему буллинга

Решение проблемы буллинга в школах требует комплексного подхода, отметил доцент Московского городского педагогического университета, руководитель клуба «Безопасная школа» Олег Зверев. Необходимо усилить психологическую поддержку, обучить учителей и администрацию школы распознавать и адекватно реагировать на такие случаи. Важно, по его словам, также вовлечь родителей в процесс обучения и воспитания, чтобы они могли поддерживать своих детей и помогать им справляться с проблемами в школьной среде.

Одной из ключевых мер профилактики трагедий он назвал назначение квалифицированного специалиста по безопасности в каждой школе. Этот человек должен быть специалистом, отвечающим за всестороннюю безопасность учебного заведения, включая взаимодействие с охранной структурой и контроль за выполнением мер безопасности.

— Рассматривая разные регионы России, мы видим различия в подходах к организации безопасности. В Москве, например, та система уже довольно хорошо отработана и оперативно реагирует на изменения, — подчеркнул он. — Однако в других регионах ситуация может быть совершенно иной.

По словам специалиста, охранники в школах должны отличаться от тех, кто охраняет коммерческие объекты. Они должны понимать особенности работы в образовательной среде, уметь распознавать потенциально опасное поведение и иметь навыки работы с детьми и подростками.

— Стоит рассмотреть возможность создания выносных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на периметре школьных территорий. Такие меры позволят проводить досмотр людей и предметов еще до их попадания в здание школы, что может предотвратить проникновение потенциальных стрелков.

При этом он напомнил, что когда раздались выстрелы, ученики брянской гимназии начали баррикадировать классы — об этом рассказывали очевидцы.

— Это указывает на то, что в школе была проведена определенная работа по обучению действиям в экстренных ситуациях, — полагает он.

Что грозит за стрельбу в гимназии

Правоохранительные органы должны в обязательном порядке провести проверку в отношении родителей стрелявшей школьницы , считает адвокат, партнер адвокатского бюро «Романов и партнеры» Антон Комаров.

— Проверка будет по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия, — сказал он. — Санкция в подобном случае не предполагает лишение свободы, несмотря на всю тяжесть наступивших последствий. Если из пострадавших ребят скончаются два или больше, то срок наказания вырастет до двух лет колонии.

В законе «Об оружии» четко прописаны правила его хранения, «исключающие доступ к нему посторонних лиц», отметил эксперт. Кроме того, родители девочки будут нести гражданскую ответственность в виде выплаты компенсации морального вреда родителям пострадавших и погибшей.

— После таких шокирующих событий законодатели в ускоренном порядке примут меры к ужесточению уголовного наказания, связанного с незаконным оборотом и контролем за оружием , — уверен Антон Комаров. — А родители пострадавших должны обратиться в суд с исками, независимо от результатов расследования уголовного дела правоохранительными органами.

Следственный комитет пока завел дело только об убийстве двух и более человек. Но то, что совершила школьница, может быть квалифицировано сразу по нескольким статьям УК РФ, полагает адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков.

По его мнению, есть большая вероятность привлечения к уголовной ответственности директора школы и заместителя директора по воспитательной работе. Но такое дело может появится только в случае, если следователи установят, что школа не имела контракта с ЧОП или охранника в штате, сказал адвокат.

— В таком случае будет отвечать то лицо, на которого возложена обязанность по обеспечению безопасности на территории школы, — пояснил юрист. — И это будет статья о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей или по статье о халатности.

К охране также могут быть вопросы, в том числе уголовно-правового характера, отметил он: но только если в обязанности охранника входило осуществление контрольно-пропускного режима с возможностью досмотра с применением, в том числе технических средств, а не только внутриобъектового.

Помимо этого, по словам Антона Комарова, в отношении руководства частного охранного предприятия, которое оказывало школе услуги по охране, будут проводиться следственные действия для установления их вины — дело могут завести по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.