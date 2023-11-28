В нервной системе: почему педагог-психолог напала на школьника

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии отчиталось о завершении расследования уголовного дела в отношении учителя начальных классов школы в Канске, которая кричала на детей, одного ударила головой о парту, а второго толкнула. Дело стало резонансным еще и потому, что педагог — по совместительству школьный психолог, который не смог совладать с нервами. Как обстоят дела с педагогами-психологами в российских школах, разбирались «Известия».

Ударила головой о парту

Инцидент в канской школе № 8 произошел еще в сентябре 2023 года — тогда в Сети появилось видео, сделанное одним из учеников. На нем учитель начальных классов кричит на ребенка в классе и толкает его. Было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации»), расследование которого завершено на прошлой неделе.

«Следствием установлено, что в сентябре 2023 года учитель начальных классов, раздражаясь из-за нарушения детьми дисциплины, используя противоправные методы воспитания, систематически допускала применение физической силы и грубое обращение во время уроков с учениками класса, в котором она являлась классным руководителем с 1 сентября 2023 года, — говорится в сообщении ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии. — Учитель ударила одного из учеников головой о парту, другого толкнула, кидала в детей канцелярскими принадлежностями».

Фото: соцсети

Инцидент, заснятый на видео, лишь один из многих: тот же ребенок, ставший «героем» ролика, пострадал не первый раз — обвиняемая уже применяла в его отношении физическую силу в январе 2023 года.

Подобные инциденты не редкость в последнее время. Но ситуация в Канске выделяется еще и тем, что рукоприкладством промышляла учительница, которая по совместительству занимала пост педагога-психолога.

Руководитель управления образования администрации Канска Эдуард Боровский рассказал «Известиям», что фигурант дела — классный руководитель 4-го класса, которая исполняла должностные обязанности педагога-психолога по внутреннему совместительству .

— Она более 20 лет проработала учителем, за это время нареканий к работе не получала, нарушений должностных обязанностей не имеет, своевременно проходила аттестацию на квалификационную категорию, активно участвовала в школьных и городских мероприятиях, — пояснил он.

Эдуард Боровский признает, что учитель допустила «грубое нарушение своих профессиональных обязанностей», но объясняет ее поведение нервным возбуждением учителя и профессиональным выгоранием в том числе как педагога-психолога . Руководитель городского управления образования подчеркнул, что педагог сама приняла решение об увольнении с работы.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В Канске же пытаются принимать меры: дано поручение городскому методическому объединению педагогов-психологов разработать и провести серию тренинговых и семинарских встреч с коллективами школ по профилактике профессионального выгорания, а в школах принять меры «по созданию комфортной психологической среды, организации работы школьных служб медиации, содействию педагогам в творческой самореализации и отдыхе» и т.д.

Какова ситуация с педагогами-психологами

Директор федерального научно-методического центра в области психологии и педагогики толерантности «Каждый важен» Анна Макарчук замечает, что вопрос наличия педагогов-психологов в школах сейчас стоит очень остро — иногда на одного специалиста приходится больше 800 детей.

— В такой ситуации специалист не просто не в состоянии уделить внимание каждому ребенку, он не может оказать помощь даже тем детям, которые в ней остро нуждаются, — сказала она «Известиям». — Да что там говорить, он даже не знает в лицо большинство из них.

Похожие цифры приводит директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко, хотя замечает, что ситуация очень неоднородна: где-то может быть и один педагог-психолог на 150 детей, но это очень большая редкость. В целом ситуацию она считает «кадровой трагедией».

— Физически невозможно при таком соотношении не то что сделать свою работу, но даже приступить к обязанностям, — сказала она «Известиям». — В итоге всё, что пытаются делать школьные психологи, — это разгребают уже случившиеся конфликты.

Член экспертного совета Федерации психологов образования РФ, психолог Лариса Овчаренко замечает, что во многих школах психологов просто нет, особенно в сельской местности.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— При этом у них очень большая нагрузка, — сказала она «Известиям». — Это объяснимо: к этому обязывает и профессия, и добавляется документация в связи со спецификой работы в школе. А с учетом нехватки людей нагрузка получается колоссальной — даже в тех школах, где педагог-психолог есть, он часто один на 1000 детей. И хорошо, если есть еще социальный педагог, замдиректора по соцзащите или кто-то еще. Но часто больше никого нет.

Недавно Минпросвещения предложило на законодательном уровне отрегулировать соотношение детей и педагогов-психологов, установив нормативы штатной численности в образовательных организациях из расчета одного специалиста на 200 детей в детских садах, на 300 детей в школах и на 500 студентов в учреждениях среднего профессионального образования (СПО). Однако проект приказа получил отрицательное заключение от Минэкономразвития.

Среди имевшихся там замечаний одно из основных связано с тем, что Минпросвещения не проанализировало документ на вероятность дополнительных расходов бюджетов разных уровней, а они точно должны были появиться. Министерство экономического развития подсчитало, что при предлагаемых нормативах только для детских садов потребуется более 35 тыс. новых сотрудников, а ежемесячные расходы на них могут составить около 1,5 млрд рублей или около 17,3 млн рублей на один регион. Для школ нужны еще 55 тыс. сотрудников и 27,3 млн рублей на один регион, а для учреждений СПО — более 7 тыс. педагогов-психологов дополнительно и еще около 3,5 млн рублей на каждый субъект РФ.

В Минпросвещения в ответ на запрос «Известий» заявили, что сеть штатных психологов ежегодно растет — и этому направлению уделяется пристальное внимание.

— В системе образования действует сразу несколько программ, нацеленных на создание среды, где конфликты можно разрешать конструктивно, — пояснили в министерстве. — Кроме того, сегодня изучение психологии также является составной частью программ подготовки будущих учителей в педагогических вузах.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Сейчас в России, по данным Минпросвещения, более 55 тыс. педагогов-психологов в школах, учреждениях СПО и дополнительного образования. При этом, если исходить из чисел, рассчитанных Минэкономразвития в отзыве на проект приказа, можно говорить о нехватке почти 100 тыс. педагогов-психологов на уровнях российского образования от дошкольного до учреждений СПО.

Добавим, что необходимость решать проблемы в этой сфере закреплена в стратегическом документе — концепции развития психологической службы в системе общего образования и СПО в РФ на период до 2025-го, которая была принята в мае 2022 года. Среди проблем, описанных в концепции, указаны в том числе неравномерный уровень и качество оказания психолого-педагогической помощи в регионах, а также отсутствие необходимой численности таких специалистов. К 2025 году, согласно концепции, 100% участников образовательных отношений должны быть обеспечены психологической помощью.

Сколько зарабатывают педагоги-психологи

Лариса Овчаренко замечает, что сейчас ситуация с уровнем подготовки педагогов-психологов выровнялась — «надежные вузы с надежными образовательными программами» выпускают достаточное количество специалистов. Помогает и появившийся профессиональный стандарт педагога-психолога.

— Другой вопрос, кто реально после выпуска идет работать в школу , — замечает она. — Между подготовленными студентами и теми, кто реально доходит до школы, действительно есть серьезный разрыв. Поэтому часто, как в ситуации в Канске, специалист просто переподготовлен — и хорошо, если это какая-то профессиональная переподготовка, а не короткие курсы.

Фото: РИА Новости

Марианна Шевченко заметила, что далеко не каждый выпускник профильного вуза пойдет на работу в школу с ее зарплатами и условиями работы: образовательной системе трудно конкурировать с частной практикой в психологии. Она полагает, что школы должны создавать дополнительные привлекающие психологов условия: льготы, компенсации услуг, удобный график и т.д.

Лариса Овчаренко замечает, что в регионах зарплата педагога-психолога в школах составляет около 40 тыс. рублей, а в Москве появляются объявления со стартовой зарплатой в 65–70 тыс. рублей.

— В то же время средняя сессия частного психолога в Москве составляет от 4 тыс. до 70 тыс. рублей. Но понятно, что для хороших заработков нужно заработать себе имя, вкладывая огромное количество собственных ресурсов и трудов, — говорит эксперт.

Не только кадры

Важнее всего сейчас, подчеркивает Марианна Шевченко, насытить школы дополнительными кадрами. С ней согласна и Лариса Овчаренко. Она замечает, что в принципе растет потребность в психологической помощи: сама психология как инструмент улучшения качества жизни популяризируется; растет стрессовая нагрузка на детей; увеличилось внимание к психологическим расстройствам, которые раньше оставались на периферии.

— Феномен психологической помощи лежит в плоскости возникающих отношений между специалистом и человеком, — замечает Лариса Овчаренко. — Поэтому в школах не прижились телефоны доверия, поэтому недостаточно будет каких-то цифровых помощников. Всегда нужен живой человек и живой контакт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Анна Макарчук считает, что увеличение числа психологов не должно быть единственной мерой. Важно говорить о повышении их квалификации, создании условий для профессионального развития, карьерного роста, создании продуманной структуры школьной психологической службы. Она также предлагает разгрузить педагогов-психологов за счет привлечения специалистов из профильных НКО. Часто это можно реализовать бесплатно для школы за счет средств грантов.

Летом также стало известно, что Минпросвещения разрабатывает онлайн-сервис психологической помощи для школьников «Цифровой психолог», на создание которого выделили 260 млн до конца 2023 года. Систему собирались ввести в эксплуатацию в пяти регионах в 2024 году. Там дети смогут получить видеоконсультацию у психологов-преподавателей.