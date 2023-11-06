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Обиденное явление: школы предложили оценивать по уровню буллинга

В Госдуме предложили анонимно опрашивать учеников, чтобы узнать, сталкиваются ли они с травлей
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В школах нужно проводить ежегодный анонимный опрос среди учеников, чтобы узнать, насколько в каждой общеобразовательной организации распространен буллинг. Обращение на этот счет член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой. Также она предлагает сравнивать школы по «индексу дружелюбия», полученному на основе опросов. Поможет ли это оценить масштаб травли в российских школах и нужно ли их рейтинговать по ситуации с буллингом — разбирались «Известия».

Какие опросы собираются проводить в школах

Анна Скрозникова в письме Голиковой указывает, что травля и издевательства в школе — одна из основных причин негативного отношения детей к учебе. Также приводятся данные исследования, согласно которым именно школа — самое распространенное место, где дети сталкиваются с буллингом.

«Считаю необходимым рассмотреть возможность проводить в общеобразовательных организациях ежегодные анонимные опросы среди обучающихся о распространении травли и издевательств. <...> будет возможно сравнивать общеобразовательные организации на основе индекса, выделять школы «группы риска» и, наоборот, школы — носители лучших практик», — говорится в письме.

Она предлагает называть этот показатель индексом дружелюбия школ. Депутат полагает, что так органы власти смогут выявлять самые неблагополучные школы, направлять туда педагогов-психологов для профилактики буллинга.

школа
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Серьезность проблемы буллинга в школах подтверждают почти все опросы — и социологических институтов, и частных компаний. Например, недавно российская соцсеть Сhips заявила со ссылкой на собственный опрос (участвовало более 5 тыс. респондентов), что 75% ее пользователей сталкивались с буллингом в школе, из них 35% были жертвами. Опрос «Онлайн-школы № 1» показал, что каждый пятый родитель, который переводит своего ребенка на онлайн-образование, делает это из-за негативной атмосферы в школе. Согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМ, агрессия, жестокость и травля со стороны сверстников входят, по мнению родителей, в топ-3 угроз, от которых нужно защищать детей.

И инициативы по борьбе с буллингом в школах появляются регулярно — например, проект «ТравлиNET» и фонд «Журавлик» перед началом учебного года запустили бесплатную антибуллинговую программу, по которой предлагается обучать педагогов и администрацию школы выявлять травлю и противостоять ей.

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В Минпросвещения России сообщили, что пока не получили на рассмотрение инициативу Скрозниковой, однако проблемой тоже занимаются.

— В марте Минпросвещения направляло во все регионы рекомендации по формированию благоприятного психологического климата в образовательных организациях, обеспечению педагогического и психологического посредничества в разрешении возрастных кризисов обучающихся, а также межличностных конфликтов внутри коллективов школьников, включая профилактику буллинга, — сообщили «Известиям» в министерстве.

школа
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Поможет ли анонимный опрос

Директор Центра толерантности Еврейского музея, эксперт федерального антибуллингового проекта «Каждый важен» Анна Макарчук считает очень позитивной инициативой саму идею объективного контроля распространенности школьной травли.

— Другой вопрос, насколько действительно объективной будет полученная информация, — сказала она «Известиям». — Тут многое зависит от того, как будет организовано анкетирование.

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Анна Макарчук подчеркивает, что факты травли с помощью анонимной анкеты выявить можно, но проблема в том, что часто дети — жертвы буллинга скрывают то, что происходит с ними, воспринимая эту роль как «слабую» из-за социального стереотипа. И принципиальный вопрос анкетирования — откровенность детей, которые будут участвовать в опросе.

— Поэтому анкетирование должно оценивать опыт не только потенциальных жертв травли, но и свидетелей — со стороны действительно виднее, — сказала Анна Макарчук. — Более того, именно свидетели могут вмешаться и исправить ситуацию.

школа
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Опрос также должен не просто фиксировать случаи травли, но и оценивать ее риск, чтобы школа могла принять профилактические меры до того, как дети пострадают, считает она.

Психолог, эксперт программы «ТравлиNET» Марина Ртищева также называет хорошей идеей анонимный опрос школьников.

— При этом масштаб травли можно оценить лишь приблизительно — как любое социальное явление, она с трудом поддается количественной оценке, — сказала она «Известиям». — Но пытаться ее оценивать можно и нужно, чтобы проследить динамику изменения ситуации и выбора конкретных шагов решения проблемы.

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Марина Ртищева добавляет, что дети не всегда готовы ассоциировать себя с жертвами травли: признаться в этом — значит, столкнуться со стыдом и собственной несостоятельностью на фоне общественного мнения.

— Несмотря на то что на прямой вопрос о травле жертва может ответить отрицательно, существенно помогают выявить проблему вопросы о конкретных действиях: обзывали, толкали, исключали из чата, отказывались сидеть рядом и т.д., — замечает эксперт. — По ответам на эти вопросы можно с большей уверенностью судить, была ли травля.

школа
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Председатель АНО «Межрегиональный центр правового консультирования «Защита поколений» Наринэ Беглярова замечает, что важно обеспечивать защищенность и конфиденциальность таких опросов, чтобы школьники даже анонимно не боялись говорить о травле в своем отношении.

Как организовать опрос

Эксперт профсоюза «Учитель», школьный педагог из Нижегородской области Дмитрий Казаков скептически отнесся к идее о проведении опроса. Признавая, что само по себе такое исследование как инструмент выявления негативных моментов может быть действенным, он сомневается, что конкретно эта инициатива поможет выявить проблемы и их решить.

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Еще важнее вопрос — кто будет заниматься проведением таких опросов в школах, говорит он.

— В школах, как правило, высвобожденных людей, которые могли бы реально провести какой-то опрос, нет, — сказал он «Известиям». — Психологи работают либо на полставки, либо их вообще нет, либо одна, максимум две ставки на большую школу. Да и качество школьных психологов тоже оставляет желать лучшего. В итоге, скорее всего, опрос ляжет еще одной обязанностью на классных руководителей, которые и так своим классным руководством занимаются по остаточному принципу.

Решение проблемы, считает Дмитрий Казаков, в принципе лежит в увеличении ставок и качества школьных психологов, которые, безусловно, современным общеобразовательным организациям нужны.

психолог
Фото: Getty Images/SDI Productions

Еще одно положение инициативы, которое вызывает скепсис, — сам факт рейтингования школ по ситуации с травлей, говорит он.

— Если такое сравнение ведется, естественно, у администрации школ возникнет желание подкорректировать результаты опроса, сделать так, чтобы они были и не лучшими среди остальных, и не худшими, — сказал Дмитрий Казаков. — Примеры есть: всероссийские проверочные работы тоже, по сути, обезличены, но администрации школ, проводя их, нередко стараются корректировать результаты, чтобы не выделяться: если плохо написали — это плохо; но и хорошо написали — тоже плохо.

Анна Макарчук подчеркивает, что опрос должен проводиться вне стен школы, чтобы избежать влияния на результаты исследования со стороны сотрудников образовательной организации во избежание падения в рейтинге, а к созданию такого опросника нужно привлекать профессионалов-психологов.

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По ее словам, в регионах уже есть единичные практики анонимных опросов, которые показывают хорошую раскрываемость случаев травли.

— Насколько эта информация исчерпывающая — мы утверждать не можем, — сказала она. — Но ценно раскрытие каждого такого случая, потому что в классе, зараженном травлей, страдает не один ребенок-жертва. Страдает каждый ребенок в классе.

школа
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Марина Ртищева считает, что сам по себе рейтинг на основе «индекса дружелюбия» тоже неплохая идея: он поможет родителям принять решение о выборе школы, а самим школам — вовремя распознавать проблему и привлечь необходимые ресурсы для ее решения.

— Опасностью могут стать попытки манипулирования рейтингом для сокрытия реальных проблем либо признания школ или их администраций «неугодными» с последующим наложением санкций, — заметила эксперт. — В этом случае рейтинг может стать инструментом для решения собственных задач, а не способом исправления ситуации. Об этом стоит помнить.

Анна Макарчук также подчеркивает, что нельзя эти данные делать основанием для внесения школы в черный список, для выговоров, лишения грантов и так далее. Тревожные данные анкетирования должны быть лишь основанием для того, чтобы помочь школе решить проблему и предоставить ресурсы для этого, а не отнять их.

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Наринэ Беглярова замечает, что при составлении такого индекса школ важно учесть, что буллинг может зависеть от различных факторов: социокультурного окружения, индивидуальных случаев.

— Поэтому важно проводить анализ данных с учетом контекста и делать выводы о буллинге в школах на основе всестороннего понимания проблемы, — сказала она.

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