Стойкое неприятие: почему дети издеваются друг над другом в школе

В интернет попала видеозапись унижения ребенка, сделанная, по имеющимся данным, в школе №16 поселка Заветы Ильича Хабаровского края. Девочки-подростки заставили ученицу третьего класса просить на коленях прощения за совершенную оплошность. В проблемах детского насилия в школах разбирались «Известия».

Ребенок на коленях

Скандал разразился после опубликования в соцсетях видео, на котором девочку лет девяти несколько старшеклассниц заставляют принести «искренние извинения», встав на колени. Подростки при этом нецензурно выражаются в адрес младшего ребенка . Сейчас проводится тщательная проверка по факту опубликованного видео. Запрос «Известий» в школу остался без ответа.

Между тем в школе №16 уже отмечались инциденты между детьми, связанные с насилием. Ученик кадетского класса применил борцовский прием к своему однокласснику. Впрочем, серьезно никто не пострадал, да и претензий не поступало. Тем не менее следственные органы начали проверку по факту происшествия.

Скриншот опубликованного видео Фото: соцсети

«10 октября 2023 года в СМИ и социальных сетях опубликована информация и видеоматериалы о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, учеником третьего класса одной из школ Советско-Гаванского района Хабаровского края к своему однокласснику» , — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Подарок для врага

Тем временем на официальной странице учебного заведения в интернете, а также в комментариях в новостях в Telegram-каналах появились многочисленные негативные комментарии, в том числе чрезмерно эмоциональные: «что за дедовщина в стенах школы», «мне стыдно за вашу школу», «в школе систематические нарушения прав детей, подвергающихся насилию» (скриншот есть в распоряжении редакции) . Примечательно, что авторы гневных комментариев не имеют отношения ни к школе, ни к региону.

Источник «Известий», знакомый с работой украинских подразделений психологических операций, не исключает, что чрезмерное внимание к детским ссорам может подогреваться с фейковых аккаунтов, связанных с вражескими спецслужбами. «Такие истории для них подарок. Тем более что школа, в которой произошли инциденты с детьми, носит имя Героя России, участника СВО», — сообщил источник. Учебное заведение действительно особенное: родители многих детей отстаивают интересы России на фронте. Школа №16 была и остается на хорошем счету, дети заняты не только учебой, но также самодеятельностью и музыкой.

Фото: Getty Images/Lincoln Beddoe

Наказать рублем

— В случае, если ребенок столкнулся с насилием, причиненный вред должен возмещаться по тем же основаниям и на тех же условиях, что и вред, причиненный взрослому человеку, — объяснила «Известиям» адвокат Виктория Данильченко. — Абсолютно нормально, что ребенок может получить и компенсацию за нравственные страдания.

Согласно закону «Об образовании», школа несет ответственность за действия учеников во время образовательного процесса, а также отвечает за вред, причиненный одним учеником другому (или другим).

— Школа несет ответственность в случаях, когда учителя халатно относятся к исполнению возложенных на них должностных обязанностей, не проявляют должного внимания и не осуществляют необходимого контроля за поведением учеников с целью предотвращения причинения ими травм друг другу, своевременно вмешиваясь в возникающие между ними конфликты.

Она уточнила, что школа может быть освобождена от ответственности в том случае, если в суде докажет, что вред возник не по вине ученого заведения в осуществлении надзора.

— Отвечать будут родители, если с их стороны имело место безответственное отношение к воспитанию и неосуществление должного надзора за ребенком (попустительство или поощрение озорства, хулиганских и иных противоправных действий, отсутствие к нему внимания и т. п.).

Кому платить

Если ребенку не исполнилось 14 лет, то ответственность за причиненный им вред несут его родители. После достижения этого возраста ущерб подлежит возмещению в полном объеме на общих основаниях самим несовершеннолетним, за исключением случая отсутствия у ребенка заработка или имущества, достаточного для возмещения вреда. В этом случае обязанность по возмещению вреда полностью или частично возлагается субсидиарно на его родителей.

Фото: Getty Images/AlexLinch

— Суды, исходя из обстоятельств каждого дела, вправе привлечь к участию в деле в качестве соответчиков: родителей, в случаях предъявления иска к образовательной организации, или образовательную организацию, если иск предъявлен только родителям.

Если будет установлено, что ответственность за причинение малолетним вреда должны нести как родители, так и образовательная организация, то вред возмещается по принципу долевой ответственности в зависимости от степени вины каждого , резюмировала председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко».

Проблема с перспективой

Школьная травля — явление распространенное. Но только в последние десятилетия вопрос о ней стал подниматься как крайне значимый, считает психолог Лариса Паркина.

— Безусловно, ответственность за безопасность детей лежит на взрослых. В школе учителя отвечают за психологическую составляющую, дома — родители. В случае буллинга пускать ситуацию на самотек ни в коем случае нельзя. Не стоит думать, что дети разберутся сами или что ребенок должен как-то постоять за себя. Зачастую он не может этого сделать, и, чем дольше он остается в ситуации психологического насилия, тем меньше у него ресурсов что-то изменить и защитить себя.

По мнению Паркиной, работу с полученной психологической травмой лучше всего доверить специалисту.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Ведь в будущем она может повлиять не только на социализацию, самооценку и построение здоровых отношений, но даже на физическое здоровье. Переживание подобного опыта провоцирует выработку неэффективных стратегий выживания. При этом стоит с уважением отнестись к эмоциям ребенка и не обесценивать их. Не стоит говорить ему, что «ничего такого» не случилось, нельзя винить его в том, что он дал себя в обиду. Страх невозможно отключить на рациональном уровне.

Перешли границы

Особенно важным психолог считает решение проблемы насилия в целом.

— Ведь «тиранов» и «жертв» растят «тираны» и «жертвы». Травма всегда порождает травму. Причиняет боль только тот, кто сам пережил эту боль, терпит боль только тот, кто научен ее терпеть. Каждый человек нуждается в бережном отношении и любви еще с момента появления в утробе матери.

Ключевой в подобных ситуациях психолог считает тему личных границ.

— О ней часто плохо осведомлены и взрослые, и дети. И тогда взрослые позволяют нарушать свои границы детям и другим людям и сами нарушают границы своих детей. Так, в семье, казалось бы, в мелочах проявляется тема психологического или физического насилия. А дети, впитывая такое поведение с пеленок, позволяют другим нарушать их личные границы и сами становятся такими нарушителями. Таким образом, все мы, взрослые, несем ответственность за то, насколько бережно мы относимся к самим себе, как мы относимся к другим и какой пример мы показываем детям.

Фото: Getty Images/ JackF

Нужен якорь

Любовь и доверительное общение пострадавшего ребенка с родными помогут минимизировать ущерб для психики. В памяти неприятный сюжет останется, но, при правильном подходе, не отложится, что агрессия — это нормально.

Желательно отвлечь ребенка приятными событиями, походами в кино, развлечениями с друзьями, — объясняет психолог, телесно ориентированный терапевт Мария Полякова. — Есть такое понятие, как психологический якорь. Приятные события, пережитые после травмирующего инцидента, заякорят эмоции, и именно они сгладят негативные впечатления от произошедшего.

В голове у злых девчонок

Школьники, которые объединяются в группы и унижают одноклассников, очень часто из неблагополучных семей, поделилась наблюдением Мария Полякова.

— Поведение этих девочек [в Хабаровском крае] говорит о наличии у них психологической травмы, которая, если ее не лечить, будет усугубляться с возрастом. У девочек-подростков очень тонкое восприятие мира, поэтому если в их семьях царят скандалы, драки, унижения от родителей, то такие дети будут объединяться против более слабых, по их мнению.

Детская психика запоминает, что можно делать, а что нельзя, потому ситуацию без внимания оставлять нельзя, говорит специалист.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— В идеале нужно, чтобы эти девочки попросили прощения у той, что подвергалась агрессии, и помирились. К этой ситуации должен подключиться и школьный психолог, чтобы был грамотный диалог с подростками, а не коммуникация с претензиями и угрозами.

Трудный ребенок

Родитель, чей ребенок агрессивно ведет себя в отношении других детей и унижает их публично, должен понимать, что в первую очередь это его недоработка в воспитании, говорит психолог Полякова.

— Нужно задать себе вопрос: почему именно я вырастил такого ребенка, откуда у него такое поведение? Уверена, что найдутся причины, которые родитель увидит через пару часов рассуждений с самим собой. Далее опять же нужна доверительная беседа с ребенком, без агрессии, упреков и угроз.