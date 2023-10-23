Привычное дело: почему дети грызут ногти и ломают карандаши

Детские привычки грызть карандаши или наматывать на палец волосы с точки зрения врачей не безобидны. Порой таким образом ребенок привлекает внимание к своим проблемам. Игнорировать эти проявления специалисты не советуют — необходимо разобраться, с чем они связаны. Почему школьники кусают ручки, о чем говорит привычка грызть ногти и как семейные ссоры доводят детей до невроза — в материале «Известий».

Мужичок с ноготок

Среди самых странных и неприятных проблем, с которыми приходится сталкиваться родителям, наиболее пугающая — детская привычка сосать пальцы , отмечает врач-педиатр, кандидат медицинских наук Мария Снегоцкая. Эта особенность сохраняется до 6–7 лет, а потом ребенок постепенно избавляется от нее. Однако такая привычка способна оставить неприятный след в развитии.

— Это плохо и для пальцев, и для челюсти. Фактически высасывается и становится тонкой кость фаланги пальцев. Кроме того, челюсть уходит назад, образуется неправильный прикус , — предостерегает эксперт.

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Бывает, что дети с рождения выплевывают пустышку и сосут пальцы. Справиться с таким проявлением очень тяжело. Иногда педиатры советуют даже бинтовать грудничку руки, чтобы малышу было невозможно отправить пальцы в рот.

На второе место по неприятным симптомам детский доктор ставит привычку ковырять пальцы до крови и до глубоких ран, а также грызть ногти. В этом случае не помогают никакие средства, особенно когда ребенок выходит из-под родительского контроля. В основном эта проблема указывает на нервное состояние и повышенную возбудимость. По мнению педиатра, даже такая неприятная привычка, как ковыряние в носу, встречается намного реже. Отучиться от напасти очень сложно. Подобные состояния держатся порой до 13 лет — до пубертатного периода.

На кончиках пальцев

Психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова отмечает, что сосание пальца у детей в раннем возрасте — это продолжение сосательного рефлекса, который есть у всех младенцев. Таким образом ребенок пытается справиться с тревогой и страхом, когда мамы нет рядом. Малыш начинает сосать палец в качестве самоуспокоения и в поиске комфорта. Эта рефлекторная привычка пропадает сама собой в случае гармоничного роста и развития, но может перерасти в более серьезную проблему. И тогда при возникновении любой трудности ребенок будет бессознательно возвращаться к этому спасительному приему.

Привычка грызть ногти и раздирать кожу на пальцах тоже формируется на фоне повышения тревоги и сигнализирует, что с малышом не всё в порядке. Обгрызание ногтей — это попытка «выгрызть» проблему, избавиться от нее любым доступным образом, подчеркивает Морозова.

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По словам эксперта, в школьные годы привычка грызть ногти может вылиться в, казалось бы, более социально приемлемое явление — дети тянут в рот и обгрызают ручки и карандаши. В некоторых случаях это вполне безобидное действие, тем более, если оно случается не часто. Но порой таким образом находят выход накопленная злость, раздражение, а возможно и чрезмерно повышенная тревога.

— Если привычка принимает устойчивый характер и школьные принадлежности сгрызаются до состояния полной непригодности к использованию, то можно предполагать наличие у ребенка сильного стресса, который он уже не может контролировать. В таком случае необходимо обратиться за помощью к специалисту, — говорит Евгения Морозова.

Психолог обращает внимание на то, что н екоторые дети не просто грызут пишущий предмет, а «раздирают» карандаш зубами на осколки. При этом ребенок может даже повреждать губы или слизистую оболочку рта.

— Это уже форма аутоагрессии, когда физической болью неосознанно заменяют эмоциональную. Если осколки ранят, то перемещение фокуса боли приносит некоторое облегчение, — продолжает психолог.

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Как избавиться от стресса

Детские привычки раскусывать губы, надкусывать щеки и накручивать волосы на палец психиатр Алексей Вилков также связывает с переживанием стресса. Возможно, ребенок находится в стадии напряжения по причине внешних факторов.

— Это может быть новая обстановка или новый опыт, а также напряженные взаимоотношения с родителями. Такое бывает, например, когда ребенок начинает адаптироваться в непривычной среде, например, впервые приходит в детский сад. Общий уровень стресса увеличивается и возникают подобные движения, которые постепенно переходят в привычку. При неблагоприятном развитии ситуации формируются навязчивые действия как вариант невроза , — рассказывает психиатр.

Основанием для появления подобных привычек могут стать конфликты между родителями. Напряжение в отношениях взрослых передается ребенку и тогда на уровне психосоматики появляются навязчивые движения.

— Если стресс проходит самостоятельно или с помощью родителей, то и привычка сходит на нет без вмешательства со стороны. Но иногда требуется помощь детского психолога и психотерапевта для того, чтобы научить ребенка и взрослых правильному отношению к проблеме и устранить последствия стресса , — говорит Алексей Вилков.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Родителям и врачам очень важно на раннем этапе, когда ребенок «выгрызает» свои проблемы или пытается снизить тревогу с помощью сосания пальца, увидеть причину беспокойства и работать именно с ней, подчеркивает Евгения Морозова.

— Необходимо разобраться со страхом и актуальным напряжением. Постарайтесь создать несовершеннолетнему безопасную атмосферу, в которой он сможет конструктивно выражать свои переживания будучи уверен, что его услышат и поддержат, — говорит психолог.

Если игнорировать проблему, то со временем, по мере взросления человека, она может перерасти в нечто большее. В подростковом возрасте уже стыдно грызть ногти или раздирать кожу на пальцах. И несовершеннолетние, по словам Морозовой, ищут замену этим способам снятия напряжения. Самые «простые» методы, с помощью которых наступает временное облегчение, — алкоголь и наркотики в компании. Это может привести к формированию зависимости, и тогда решить проблему будет значительно сложнее.

Чем вреден планшет

Еще одна небезобидная привычка — подолгу сидеть в планшете. Врачи бьют тревогу: такой досуг способствует снижению зрения — оно катастрофически падает у многих современных детей. Но это лишь часть проблемы.

— Гаджеты тормозят и умственное развитие несовершеннолетних. Причина в том, что, уделяя им повышенное внимание, дети упускают другие развивающие занятия, необходимые им по возрасту — чтение, шахматы, складывание пазлов и решение головоломок, — комментирует Мария Снегоцкая.

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Педиатр телемедицинского сервиса «Доктис» Светлана Сунчелеева согласна с коллегой: дело не в самом гаджете, а в том, какие важные для развития виды деятельности пропускает ребенок, пока развлекается в телефоне или смотрит мультики. Нельзя приносить в жертву планшету игры со сверстниками, общение, обучение через эксперименты.

— В среднем детям от двух до пяти лет не рекомендуется давать телефон или планшет больше, чем на час в день. Долгое сидение перед экраном в возрасте 2–3 лет приводит к низким результатам теста на развитие в 3–5-летнем возрасте соответственно. У дошкольников, которые проводят перед экраном больше двух часов в день, риск развития синдрома дефицита внимания увеличивается почти в восемь раз , — предостерегает Сунчелеева.

Однако совместный с родителями просмотр мультфильма, когда у ребенка есть возможность рассуждать и задавать вопросы, полезен для развития, оговаривается педиатр.

Компьютерные игры и многочисленные видеоролики крадут и время, которое школьники могли бы потратить на двигательную активность. Привычка «сидеть в планшетах», согнувшись крючком или низко наклонив голову к экрану, портит осанку несовершеннолетних. Это одна из причин сутулости детей. По мнению детских врачей, современное поколение гораздо больше страдает от нарушений опорно-двигательного аппарата, нежели их бабушки и дедушки.

— У многих детей — нарушение осанки и плоскостопие , — рассказывает Мария Снегоцкая. — В качестве профилактики в этих случаях рекомендуются упражнения для спины и ног, а также закаливание. Самое простое — это катать ступнями теннисный мячик, собирать пальцами ног и складывать в коробку игрушки. Для исправления осанки полезно делать отжимания и упражнение «лодочка», надо заниматься с гантелями — это укрепляет мышцы спины и рук.

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Мария Снегоцкая подчеркивает, что дефицит движения в целом наблюдается у многих детей. Это ведет к значительной прибавке массы тела, а нарушение пищевых привычек усугубляет проблему еще сильнее. Количество детей с избытком массы тела неуклонно растет.

Еда не награда

Многие правила жизни дети перенимают у родителей. Это касается и пристрастия к нездоровой и избыточной пище. Зачастую к перееданию нас толкает непонимание собственных чувств и эмоций, подчеркивает Евгения Морозова. Когда человек ест, тревожный фон как будто снижается.

— Формируется негативное зависимое поведение, когда в качестве ответа на любую отрицательную эмоцию мы пытаемся что-то съесть. Человек идет к холодильнику не потому, что он голоден, а потому что испытывает тревогу, тоску, пустоту внутри и эта пустота заполняется едой, — предостерегает психолог.

Ребенок считывает поведение мам и пап: вот взрослый приходит с работы злой и уставший, ест и буквально на глазах становится добрее. По словам психолога, если мир родителя крутится вокруг стола, то и у детей складывается представление, что проблему, тревогу, усталость и одиночество можно заесть.

При этом Светлана Сунчелеева отмечает, что ребенок не должен воспринимать еду как неприятную процедуру, которую следует пройти, чтобы получить награду. Например: доел суп — посмотрел мультики.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Еда не должна превращаться ни в награду, ни в наказание, ни даже в культ, когда часть продуктов полностью исключаются как вредные, а другие, полезные, превозносятся. Во всем нужно соблюдать меру , — говорит педиатр.

Во время приема пищи врач не рекомендует отвлекаться на посторонние занятия — смотреть телевизор, играть в гаджеты, так как организм перестает чувствовать сигналы насыщения. Детский рацион должен быть полноценным.

— По мнению ученых Гарвардской публичной школы здоровья, в ежедневное меню должны входить пять-шесть порций фруктов и овощей; столько же порций зерновых: каш, хлеба, хлопьев или выпечки; по 2–3 порции животного или растительного белка (мяса, рыбы, морепродуктов, орехов, бобовых) и молочных продуктов (молока, творога, йогурта, кефира), — говорит Сунчелеева.

При расчете объема порции специалисты советуют ориентироваться на размер детского кулачка. Например, крупное яблоко может считаться за 2–3 порции.

Кому вреден фастфуд

Безусловно, одной из самых вредных привычек считается частое употребление фастфуда и сладостей.

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— Такая пища негативно влияет на работу ЖКТ, способна вызвать аллергическую реакцию. Также высок риск появления язвы, гастрита. Большое количество простых углеводов в пище приводит к резким выбросам инсулина, что является причиной инсулинорезистентности, — комментирует Андрей Рябков, терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

Детский организм требует много питательных веществ, необходимых для роста и развития, поэтому так важно следить за качеством рациона, подчеркивает врач. Прежде всего у ребенка должны быть полноценные завтрак, обед и ужин. Также не лишними будут полезные перекусы: свежие фрукты и овощи, орехи.

— Любовь к фастфуду не появляется на ровном месте. Отчасти в этом вина родителей. Не всегда есть возможность приготовить домашнюю еду, потому мамы покупают что-то готовое. Равно как не всегда родитель может отказать ребенку в просьбе зайти в ресторан быстрого питания. Иногда несовершеннолетнего награждают фастфудом за какие-то достижения. Всё это вырабатывает привычку к нездоровой еде, тем более что в ней содержится много компонентов, обостряющих вкусовое восприятие , — говорит Рябков.

Сколько надо спать

Мария Снегоцкая еще раз подчеркивает, что именно на семье лежит ответственность за вырабатывание правильных привычек и соблюдение гигиенических норм.

— Из отрицательных моментов могу отметить еще, что многие дети совсем не чистят зубы, не ухаживают за полостью рта. Желтый налет, кариес и даже коронки в юном возрасте — совсем не редкость. И в этом я усматриваю вину родителей, которые не приучают малышей к гигиене на личном примере. Если на прием приходят дети с белыми зубами, то могу поспорить, что они из семьи стоматологов, — говорит Мария Снегоцкая.

Здоровый сон по графику детей также на совести родителей. Там, где царит хаос с организацией ночного и дневного отдыха, не стоит ждать отличных результатов в учебе и богатырского здоровья.

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Режим детей до 4–5 лет обязательно должен включать дневной сон. Начиная с трех месяцев, когда младенец уже различает светлое и темное время суток, его график уже можно регулировать. Для детей до года дневной сон составляет 4–5 ч, а затем постепенно сокращается. Годовалому ребенку хватит 2,5 ч, двухлетнему ― 1,5 ч, а трехлетнему 30–45 мин. Эти цифры могут быть больше или меньше, в зависимости от индивидуальных особенностей малыша , — рассказывает Светлана Сунчелеева.