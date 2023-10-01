Тянут руку: почему учителя избивают российских школьников

В соцсетях обсуждают конфликт между педагогом и учеником во Владивостоке. На физрука завели уголовное дело о рукоприкладстве после того, как он хотел вступиться за женщину-коллегу, которую на глазах у всего класса унизил подросток. Педагога, скорее всего, строго накажут, но проблема детского девиантного поведения остается открытой. Защищает ли закон преподавателя от унижений со стороны детей и как взрослому справиться с гневом на ребенка, рассказали эксперты «Известий».

Разборки в классе

Преподаватель физкультуры из Владивостока стал «героем» новостей после попадания в паблики видеоролика, на котором он бьет ученика. Как выяснили «Известия», место действия — школа № 21, а участники событий — 61-летний педагог с 20-летним стажем работы и 12-летний ученик. По данным местных СМИ, за помощью к преподавателю физкультуры обратилась его коллега, урок которой сорвал школьник. Мужчина пришел на подмогу, но мальчик разразился нецензурной бранью в адрес педагога. В ответ преподаватель применил к ребенку силу. Запись вел один из учеников, находившихся в классе. В отношении учителя возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением. Физрук признал вину и сообщил журналистам, что уже извинился перед мальчиком и его родителями.

Фото: соцсети

Между тем в комментариях к видео мнения разделились. Большинство не оправдывает педагога. Но часть аудитории признает, что взрослый был спровоцирован противоправным поведением подростка.

Профессия без права на эмоции

Каждый педагог должен знать, что не имеет права применять ни физическое, ни психическое насилие к своим ученикам, рассказали «Известиям» в Коллегии адвокатов Виктории Данильченко.

— В законе «Об образовании» четко сказано, что обучающийся имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, — говорит адвокат Данильченко.

Действия педагога квалифицируются по ч.1 ст. 156 УК РФ, как ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогом образовательного учреждения, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В качестве наказания могут быть назначены штраф в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 440 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

На усмотрение суда педагога могут лишить права занимать определенные должности или заниматься педагогической деятельностью на срок до пяти лет.

Учитель тоже человек

Но права есть не только у учеников, но и у педагогов, отмечает Виктория Данильченко.

— Они закреплены всё в том же законе «Об образовании», согласно которому в России признается особый статус педагогических работников в обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Учителя имеют право на свободу от вмешательства в профессиональную деятельность, на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Это означает, что в случае оскорблений или некорректного поведения можно требовать защиты прав учителя, в том числе через суд , разъясняет адвокат.

— И такие случаи есть. По обстоятельствам одного из дел, ученица замахнулась сумкой с книгами в сторону педагога и нанесла ей удар по голове, в результате которого последняя испытала сильную физическую боль. Суд взыскал с родителей ученицы в пользу педагога компенсацию морального вреда.

Управление гневом

Особенность психики подростка в ее лабильности. В этом возрасте поведение стремительно меняется вслед за настроением: от хорошего, приподнятого до апатии и раздражения , отмечает психиатр Алексей Вилков.

— Это подталкивает подростков к агрессивному поведению. Также у детей в пубертатном периоде низок контроль над эмоциями и эмоционально-волевой навык. Поэтому они и склонны совершать странные поступки, не обдумывая их последствия, — говорит эксперт.

В то же время, по словам врача, подросткам свойственна завышенная самооценка, самоуверенность. Ситуация как раз осложняется тем, что это гипертрофированное самомнение сочетается с периодами, когда уверенность в себе падает. Специалист добавил, что подросток часто копирует модель поведения из своей семьи и ближайшего окружения, а также из фильмов, интернета.

Фото: Global Look Press/imageBROKER/Siegfried Kuttig

— Им свойственно подражать неким образцам, в том числе героям с негативной окраской. Это также выступает дополнительным мотивом к противоправному поведению, — продолжает Алексей Вилков.

По мнению эксперта, преподаватель должен иметь развитые морально-волевые навыки и обладать высокой стрессоустойчивостью. Взрослый человек должен удерживаться от ответной реакции.

— Но бывают случаи, когда избежать срыва не удается. Чаще всего это происходит в случае низкой стрессоустойчивости или по причине неврастении (истощения нервной системы и психики). Во избежание негативных реакций нужно обучаться навыкам саморегуляции, управлению гневом, чтобы поддерживать свой психический аппарат в норме и легко сдерживаться перед негативными стимулами, — подчеркивает Вилков.