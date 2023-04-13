Детство в клеточку: в ГД хотят активнее реагировать на побеги детей из дома

Детей, которые часто сбегают из дома, предлагается направлять на перевоспитание в центры временного содержания несовершеннолетних. Такой законопроект разработала группа депутатов Госдумы. Сейчас «бегунков» обязаны сразу возвращать в семьи. Если документ примут, суд сможет оставлять ребенка в госучреждении до месяца — чтобы выяснить все причины его частых отлучек из дома и провести психологическую реабилитацию. Инициатива направлена на профилактику безнадзорности и детской преступности, говорят ее авторы. В то же время председатель комитете ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила «Известиям», что отрицательно относится к нормам, которые касаются возможного отлучения ребенка от семьи и могут травмировать его психику.

Избежать гибели

Новую меру профилактики частых побегов детей из дома предложила закрепить в законодательстве группа депутатов от фракции «Единая Россия». Они внесли в Госдуму проект закона, расширяющий категории детей, которых суд может отправлять в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Речь идет о «бегунках», которые уходили от родителей более двух раз в течение одного года.

Сейчас в центры временного содержания попадают дети, которые ожидает судебного разбирательства за совершение правонарушения. Там же находятся несовершеннолетние, сбежавшие из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

Ежегодно в местном и федеральном розыске находится около 44 тыс. сбежавших детей, сообщается в пояснительной записке к законопроекту. При этом каждый четвертый подросток уходит из дома неоднократно.

— Этот закон возник не вчера, я им занималась больше года, — рассказала «Известиям» соавтор документа, член комитета по международным делам Мария Бутина. — Даже если ребенок многократно убегает от родителей или из детского дома, то мы обязаны его сразу вернуть обратно. Он может провести несколько часов в полиции, но это не решает вопрос.

Законопроект прописывает, что в ЦВСНП с беглецами будут проводить профилактическую работу, как сейчас это делают с детьми, причастными к совершению преступлений или нарушению общественного порядка.

— Психологи из центров говорят, что дети раскрываются не раньше чем через два-три дня. Только после этого ребенок говорит, что что-то случилось, — сказала Мария Бутина, объясняя необходимость помещения детей, непричастных к совершению правонарушений, в ЦВСНП. — Иначе получается, что ребенка, который по какой-то причине, например, сбежал из детского дома, мы возвращаем в ту же среду, возможно, вредоносную, не выясняя обстоятельства. Это может привести даже к гибели ребенка, если мы каждый раз будем игнорировать этот факт.

Она считает, что причина не только побега, но и других проявлений деструктивного поведения заключается в окружении ребенка. В центрах психологи будут выявлять причины такой ситуации.

— Каждый случай в суде будет рассматриваться отдельно, ни о какой уравниловке речи не идет, — сказала Мария Бутина. — Принимать решение о необходимость помещения ребенка в центр будет суд.

Если в суде выяснится, что критической ситуации в семье нет, то, по словам депутата, ребенка оставят с родителями. Если же ситуация требует разбирательств, то будут учитываться позиции всех сторон. В случае если семья проблемная и с низким доходом, ее потом будут регулярно проверять и предлагать помощь.

Рецидивисты и «бегунки»

Согласно законопроекту, дети-«бегунки» могут помещаться в центр временного содержания не более чем на 48 часов. Но суд может увеличить этот срок до 30 дней. Коснутся предлагаемые нововведения и злостных нарушителей Административного кодекса: после третьего инцидента в течение года также предполагается отправка в ЦВСНП. В том числе и тех, кто еще не достиг возраста ответственности.

Обосновывают необходимость изменений депутаты всё той же статистикой. В год около 155 тыс. несовершеннолетних становятся подозреваемыми в совершении преступлений и правонарушений. Каждый четвертый из них младше 16 лет. Около 10% подростков становятся рецидивистами — нарушают закон по два и более раза, а в отдельных случаях 20 и более за год.

«Принимаемые к таким злостным нарушителям меры ограничены профилактическими беседами и рассмотрением на комиссиях по делам несовершеннолетних. Должного эффекта они не оказывают», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Когда несовершеннолетние самовольно уходят из дома, они могут начать совершать проступки, различные хулиганства, а порой даже и преступления, отметил в беседе с «Известиями» адвокат Алексей Гавришев.

— В целом данный законопроект выглядит довольно разумно, исходя не только из статистических показателей, но и с точки зрения реального взгляда на обстановку , — подчеркнул он.

По его словам, без контроля со стороны родителей или иных законных представителей ребенок может стать не только субъектом, но и объектом преступления, поскольку ему сложно принимать обоснованные решения в силу возраста.

Внесение поправок в законодательство, по словам Алексея Гавришева, должно не только предотвращать уход несовершеннолетних детей из дома и правонарушения с их стороны, но и поможет обеспечить их права и законные интересы.

Документ также должен помочь в налаживании отношений детей и родителей.

В комитете Госдумы по делам семьи, женщин и детей инициативу пока поддерживают не все. Председатель комитета Нина Останина заявила «Известиям», что возражает против помещения детей в центры, пусть и для профилактики.

— Я считаю, что надо принять все меры, для того чтобы ребенку было комфортно. Всякие бывают случаи, но ко всему, что касается отлучения ребенка от семьи, я отношусь отрицательно, — подчеркнула она.