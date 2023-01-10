Дом в родной: Госдума готовится принять новый «закон Димы Яковлева»
В России предлагают установить запрет на усыновление и опекунство детей-сирот гражданами недружественных стран, тем самым фактически применив меры, которые сейчас действуют в отношении США и известны, как «закон Димы Яковлева». По информации «Известий», такой законопроект может быть принят в первом чтении 24 января. Авторы инициативы, которыми стали депутаты четырех фракций, подчеркивают: в текущих условиях недружественные государства, по сути, прекратили с РФ диалог по многим направлениям, в результате чего российские дети могут оказаться в абсолютно незащищенном положении.
Удар по будущему
Как выяснили «Известия», Госдума в январе может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса РФ». Документом предлагается ввести запрет на усыновление и опекунство детей-сирот для граждан из недружественных России стран, которые входят в специальный перечень правительства. В настоящее время речь идет о 49 государствах.
Законопроект был внесен в нижнюю палату еще летом прошлого года представителями четырех парламентских фракций — ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей».
— Наш комитет рассмотрит законопроект 18 января. Думаю, что мы его поддержим и он будет вынесен на заседание Госдумы 24 января, которая также единогласно за него проголосует, — сказала «Известиям» глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Воспитанники детского дома города Карабаново
По ее словам, в текущей ситуации отдавать детей в недружественные страны «просто преступно», а маленькие россияне вряд ли в 18 лет захотят получить паспорт РФ после того, как вырастут в условиях антироссийской пропаганды и русофобии.
В пояснительной записке к законопроекту авторы подчеркнули, что передача ребенка-сироты на воспитание в семьи из недружественных иностранных государств не отвечает национальным интересам России.
«Уже многие годы коллективный Запад подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности. Передача наших детей на воспитание в недружественные страны — удар по будущему нации», — говорится в документе.
В нем также сообщается, что на начало 2021 года на воспитании в семьях иностранных усыновителей находилось 17 498 детей-сирот из РФ. Этот показатель снижается с каждым годом. Если в 2010-м иностранные граждане усыновили 3355 детей-сирот, то в 2017-м — уже 380, в 2020-м — 38, в 2021 году — 69.
Авторы инициативы объясняют эту тенденцию принятием в 2012 году «закона Димы Яковлева». Им было запрещено усыновление и опекунство россиян гражданам США после того, как в Америке спустя два месяца после переезда к новым родителям скончался российский мальчик.
Воспитанник детского дома города Владимира
«Выпады оппонентов о том, что иностранные граждане спасают наших детей-сирот и преимущественно усыновляют детей-инвалидов, не подтверждаются статистикой. Учитывая изложенное, законопроектом предлагается установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот», — поясняют разработчики инициативы.
При этом предложенный законопроектом подход позволяет в будущем, если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении РФ, снять запрет без внесения изменений в Семейный кодекс РФ.
Не защищают
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР, автор законопроекта Борис Чернышов считает, что запрет необходим, так как недружественные России страны сегодня прекратили коммуникацию и диалог по многим направлениям, а также они не соблюдают международные договоры в отношении граждан РФ.
— Как мы можем в таких условиях отдавать наших детей? Обеспечить защиту их прав, если возникнет такая необходимость, мы не сможем, — заявил он «Известиям».
— Известны случаи, когда наших детей использовали в качестве рабов на какой-то ферме, были инциденты насилия, педофилии, жестокого обращения и усыновления парами нетрадиционной ориентации. И мне такие обращения приходили как к правозащитнику, — пояснила «Известиям» еще один автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
По ее словам, ситуацию осложняет и то, что, пересекая границу, ребенок выходит из поля действия юрисдикции РФ и ему уже нельзя помочь.
Воспитанники одной из школ-интернатов Челябинска
— В России органы опеки контролируют пребывание ребенка в новой семье: смотрят, в каких условиях он проживает, какие отношения складываются дома. И в случае выявления неправомерных действий ребенка можно изъять из такой семьи, — заметила она.
В Совете по правам человека напомнили, что это предложение обсуждается уже давно.
— Принятие такого законопроекта просто необходимо, так как процесс усыновления подразумевает под собой контроль. Почему, например, в свое время были введены ограничения для США? Потому что в ходе такого усыновления дети просто попадали в сексуальное рабство или их покупали на органы, — рассказал «Известиям» член СПЧ Кирилл Кабанов.
Сегодня целый ряд стран просто отказывается выполнять международные обязательства, именно на этом фоне дети-сироты, оказавшиеся за границей в определенных государствах, остаются совершенно незащищенными, резюмировал эксперт.
По последним данным, в семьях россиян воспитывается 455 866 детей-сирот. И каждый год в стране всё больше граждан делают этот осознанный выбор — принять в семью таких детей, подчеркивают авторы законопроекта. Также они обращают внимание на то, что их инициатива не направлена на полный запрет иностранного усыновления. Кроме того, она не исключает партнерства с другими государствами по поводу детей, которые уже переехали туда.