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Угрозы исчезновения: сколько детей уходят из дома

Стрессовые периоды могут привести к более частым пропажам подростков
Фото: Екатерина Алексеева, фонд «Поиск пропавших детей»
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Особенно стрессовые и тревожные периоды плохо влияют на детей, что может участить случаи их ухода из дома, говорят психологи. 2022 год с его треволнениями и потрясениями мог отразиться на таких подростках, хотя официальная статистика МВД не подтверждает, что инцидентов стало больше. О том, как часто приходилось искать детей в 2022 году и как профилактировать такие случаи — в материале «Известий».

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Сколько детей пропадает

Инциденты с пропажей детей происходят регулярно. В МВД России сообщили «Известиям», что за девять месяцев 2022 года сотрудники полиции объявили в розыск 994 несовершеннолетних. Это меньше, чем за аналогичный период прошлых лет: в 2021 году за девять месяцев в розыск объявляли 1012 детей, в 2020-м — 1213, в 2019 году — 1567.

В большинстве случаев детей находят — в 2022 году разыскали 969 ребят из 994, показатели прошлых лет также приближаются к 100%. Однако из тех детей, которые не вышли из статуса «пропавший без вести», складывается серьезная цифра: ненайденными остаются 1006 несовершеннолетних.

— В целом оперативная обстановка за последние годы имеет положительную динамику, остаток неразысканных несовершеннолетних значительно сократился, — сообщили в МВД.

Координатор фонда «Поиск пропавших детей» Марьяна Шевцова приводит другие цифры: по данным одноименной ассоциации, ежегодно в России пропадает около 45 тыс. детей, а в Москве — более 7 тыс. детей. У «ЛизаАлерт» цифры значительно меньше: за 2022 году в отряд поступило 9420 заявок на поиск детей до 18 лет на территории всей России. Однако здесь отмечено увеличение количества поисков по сравнению с прошлыми годами: в 2021 году было 8583 заявки на поиск, в 2020 — 5880 заявок. Процент найденных живыми и погибшими за это время не изменился.

Угрозы исчезновения
поиск детей
Фото: Екатерина Алексеева, фонд «Поиск пропавших детей»
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— Если сравнивать с пандемийными годами — 2020 и 2021 — то, безусловно, мы отмечаем увеличение количества пропавших детей, — говорит Марьяна Шевцова. — В пандемию были карантины, родители больше общались со своим ребенком и контроль казался выше. Сейчас все снова вышли на работу, дети пошли в школу, вновь начались проблемы с учебой, одноклассниками и т.п. Кроме того, вернулись массовые мероприятия, на которых часто теряются дети.

Тем не менее эксперт соглашается, что процент найденных детей, в том числе благодаря слаженной работе правоохранительных органов, волонтеров и современным технологиям, значительно увеличился в сравнении с тем, что было 5–10 лет назад.

— Число самовольных уходов детей из дома, по нашим наблюдением, осталось примерно на том же уровне, что в 2019 году, до пандемии, — заключила собеседница издания.

Почему дети пропадают

В МВД отмечают, что самыми распространенными причинами ухода детей являются отсутствие надлежащего контроля, конфликтные отношения между членами семьи, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение, неблагоприятные условия жизни и круг общения.

Угрозы исчезновения
поиск детей
Фото: Екатерина Алексеева, фонд «Поиск пропавших детей»

Адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко считает главными причинами уходов детей именно недостаточное внимание родителей к их жизни или ассоциальный образ поведения в семье.

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— Пытаясь привлечь внимание, дети, особенно подростки, начинают искать его на улице, — рассказала она «Известиям». — Такие дети забрасывают учебу, всё свое свободное время проводят на улице. И, оставшись без надзора, легко попадают в плохие компании, под влияние нечистых на руку взрослых.

Марьяна Шевцова отмечает, что ребенок чаще всего пропадает по трем основным причинам: теряется где-либо случайно — в парке, на празднике, в торговом центре и т.п.; самовольно уходит из дома из-за конфликта или пропадает в результате несчастного случая или криминального эпизода. Статистика распределяется именно в такой последовательности: количество случаев, когда детей крадут, в нашей стране минимально. В отличие от ситуаций, когда несовершеннолетние уходят сами.

— Это вопрос ответственности прежде всего родителей, — считает эксперт. — Ведь если вечером, когда ребенок приходит из школы, вы спрашиваете его «как прошел твой день?», он отвечает «нормально», и ваш разговор на этом заканчивается, о каких доверительных, теплых отношениях может идти речь?

Как влияет тревожность

Если ребенок склонен к уходу из дома, то любой стресс увеличивает риск такого инцидента: неважно, идет ли речь о конфликте или о повышении общего уровня тревожности, который влияет на атмосферу в семье.

— Иногда это путь от безысходности: дома настолько невыносимо, что ребенок видит единственный выход — сбежать, — говорит психолог Яна Власова.

Угрозы исчезновения
поиск детей
Фото: Екатерина Алексеева, фонд «Поиск пропавших детей»
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Она замечает, что в 2022 году тревожность у детей всех возрастов повысилась, особенно если сами родители находятся в напряжении. Подростки чувствуют, когда мама и папа говорят «не волнуйся, всё хорошо», но сами при этом переживают.

— Еще сложнее, когда у родителей разные мнения по принципиальному вопросу, тогда у ребенка начинается раздрай, — говорит она. — Ему сложно принять чью-то сторону, разгорается паника. Родителям важно осознать, что дети намного важнее всего, что происходит в мире.

Яна Власова признается, что сама подключила к работе с психологом своего ребенка-подростка, который с волнением переживает события 2022 года.

Ко мне тоже стали обращаться мои клиенты — взрослые и их маленькие дети — именно с тревожностью. Возможно, это хороший выход — прийти к специалисту, не дожидаясь, когда пружина лопнет. Дети очень подвержены влиянию, причем в любом возрасте, — отмечает она.

Угрозы исчезновения
поиск детей
Фото: Екатерина Алексеева, фонд «Поиск пропавших детей»

Детский психолог Екатерина Маденко соглашается с коллегой, замечая, что в последнее время количество невротичных состояний у взрослых возросло, а это значит, что и число детей с тревожностью увеличивается.

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По словам эксперта, взволнованность может стать устойчивой чертой характера. Таких детей видно по напряженному взгляду, почти беззвучному приветствию, общей неуверенности. Тревожные дети обычно держат все проблемы в себе и подвержены частым соматическим проблемам: боли в животе, головной боли, головокружению, затрудненному дыханию. Это может спровоцировать и неожиданные проблемы, в том числе уходы из дома.

Как профилактировать уходы

В МВД России отметили, что постоянно проводят информационные мероприятия для профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних, в частности готовят беседы для предупреждения уходов детей из дома и соцучреждений. Только в первом полугодии 2022 года таких бесед было более 500 тыс.

Марьяна Шевцова рассказывает, что в фонде «Поиск пропавших детей» уже много лет работает школа безопасности «Багира». Инструктора-волонтеры проводят бесплатные уроки в образовательных организациях, в том числе детских садах, рассказывая о том, как вести себя ребенку, если он потерялся.

Угрозы исчезновения
поиск детей
Фото: Екатерина Алексеева, фонд «Поиск пропавших детей»
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— Например, в Москве совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мы реализуем проект «Потерялся? Не уходи!», — рассказала она. — На всех станциях метро и МЦК размещены наклейки для потерявшихся детей, а на Северном речном вокзале мы регулярно устриваем открытые уроки безопасности.

Важно, чтобы и сами родители говорили с детьми о безопасности. У фонда есть бесплатная книга «Как не потеряться и не растеряться», созданная вместе с Департаментом труда и социальной защиты населения Москвы, которую можно обсудить со своими детьми.

В «ЛизаАлерт» также подчеркивают: для профилактики пропаж и уходов детей самое важное — общаться с детьми. Рассказывать им правила и алгоритмы безопасности, аргументировать, а не слепо запрещать.

— Никто и никогда лучше родителей не объяснит, почему нельзя слепо идти на встречу после знакомства в интернете, почему нельзя контактировать с незнакомыми людьми, почему важно сообщать, если задерживаешься, — отметили в поисковом отряде.

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Фото: Екатерина Алексеева, фонд «Поиск пропавших детей»
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При этом в «ЛизаАлерт» подчеркивают: искать надо начинать сразу — через полчаса после того, как ребенок не вернулся домой в назначенное время, уже пора начинать поиски.

— Во-первых, пропавший, скорее всего, не успел уйти далеко, во-вторых, записи камер видео наблюдений еще не «закрылись» более свежими, в-третьих, при опросе свидетелей существует большая вероятность получить достоверные свидетельства, так как потерявшегося еще смогут вспомнить, — объясняют в поисковом отряде. — В полицию или по номеру 112 заявление нужно подавать сразу: правила о том, что надо подождать трое суток, не существует!

Екатерина Маденко также дала советы по работе с тревожными детьми. По ее словам, необходимо повышать самооценку ребенка, хвалить за небольшие успехи, отмечать его сильные стороны при других, называть по имени. Кроме того, необходимо снимать мышечное напряжение — с помощью секций, массажа, игр. Ребенку важно объяснять, как управлять собой в сложных ситуациях, например, учить говорить «нет», если ему трудно кому-то отказать. Наконец, дети должны не бояться делиться своими страхами.

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