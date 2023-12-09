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Дело о доведении до самоубийства возбудили после стрельбы в школе Брянска

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Фото: ТАСС/Надежда Михеева
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Уголовное дело о доведении до самоубийства возбудили в отношении отца школьницы, устроившей стрельбу в Брянске, Дмитрия Афанаскина. Такое решение 9 декабря принял Советский районный суд города.

«По п. «а» ч. 2 ст. 110 («Доведение до самоубийства») <...> вину не признал, от дачи показаний отказался», — цитирует судью ТАСС.

В ходе судебного заседания мужчине продлили срок задержания на 72 часа.

Днем ранее мужчина был задержан, после чего ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия»).

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

Также 9 декабря суд арестовал на два месяца генерального директора ООО «ЧОО «Агентство Экскалибур», охраняющего гимназию № 5 в Брянске, где школьница устроила стрельбу. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Кроме того, была задержана замгендиректора гимназии, где 7 декабря произошла стрельба. Ее муж Геннадий Католиков подтвердил задержание женщины «Известиям». Мера пресечения ей будет избрана 10 декабря. При этом мужчина настаивает на непричастности своей жены к трагедии.

Трагедия произошла 7 декабря, когда 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

9 декабря в Минздраве РФ сообщили, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе в школе Брянска, эвакуировали в Москву и после прооперировали. По словам помощника министра, состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они лечатся в больницах Брянска.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз указал, что пострадавшие при стрельбе получат материальную компенсацию от властей. Один миллион рублей из бюджета выплатят семье погибшей девочки, по 500 тыс. рублей получат семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, 300 тыс. рублей выплатят получившим легкие ранения.

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