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Семьи пострадавших при стрельбе в школе Брянска получат до 500 тыс. рублей
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Семьи пострадавших при стрельбе в школе Брянска получат до 500 тыс. рублей

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Фото: РИА Новости/Андрей Мазунин
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Пострадавшие при стрельбе в гимназии в Брянске получат материальную компенсацию. Об этом решении властей региона сообщил 9 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он отметил, что долг властей — поддержать семьи тех, кто пострадал.

«Один миллион рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тыс. рублей — семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, по 300 тыс. — ранения легкой степени», — указал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в настоящее время врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим, и пожелал им скорейшего выздоровления.

«Квалифицированные психологи работают с ребятами и родителями. Правоохранительные структуры принимают все необходимые меры, чтобы трагедия не повторилась», — отметил Богомаз.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

Ранее, 9 декабря, в Минздраве РФ сообщили, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе в школе Брянска и после были эвакуированы в Москву, прооперировали. По словам помощника министра, состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они лечатся в больницах Брянска.

В этот же день Советский районный суд города арестовал на два месяца генерального директора ООО «ЧОО «Агентство Экскалибур», охраняющего гимназию №5 в Брянске, где школьница устроила стрельбу. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Также была задержана замгендиректора гимназии, где 7 декабря произошла стрельба. Ее муж Геннадий Католиков подтвердил задержание женщины «Известиям». Мера пресечения ей будет избрана 10 декабря. При этом мужчина настаивает на непричастности своей жены к трагедии.

Трагедия произошла 7 декабря, когда 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Прокуратура Брянска 8 декабря возбудила уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц гимназии № 5. Следствие установило, что в день инцидента, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран, что позволило ученице с оружием беспрепятственно пройти в гимназию. А в руках охранницы не было при себе ручного сканера. Как выяснили «Известия», женщина должна была доложить о неисправности техники.

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