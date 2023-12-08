Уголовное дело возбуждено в отношении дирекции гимназии в Брянске после стрельбы

Уголовного дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц гимназии №5 в Брянске после стрельбы. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщила местная прокуратура в Telegram-канале.

Речь идет директоре ООО «Частная охранная организация (ЧОО) «Агентство Экскалибур» Сергее П. и охраннице, у которой при себе не было ручного сканера. Как ранее выяснили «Известия», женщина должна была доложить о неисправности техники. Оба сотрудника были задержаны.

Областная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасных условий пребывания учащихся в учреждении.

Установлено, что в день инцидента, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран, что позволило ученице с оружием беспрепятственно пройти в гимназию.

Ранее в пятницу стало известно, что отца девочки, устроившей стрельбу, задержали по делу о небрежном хранении огнестрельного оружия. В ближайшее время следователи планируют предъявить ему обвинение по ч. 2 ст. 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия»).

7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Соседка семьи девочки, которая открыла стрельбу в учебном заведении, сообщила в беседе с «Известиями», что причиной случившегося могла стать травля ученицы в гимназии. Учительница из брянской гимназии поделилась, что девочка была крайне замкнутой, ни с кем не общалась, в то время как ее сестра-близнец была «более живой».

Тем временем двое подростков, пострадавших при стрельбе и эвакуированных в Москву, находятся в тяжелом состоянии. Еще трое раненных, чье состояние оценивается как средней степени тяжести, получают стационарное лечение в медицинских учреждениях Брянска, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.