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Директор охраняющего гимназию в Брянске ЧОПа задержан

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Фото: РИА Новости/Андрей Мазунин
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В Брянске задержали директора ООО «Частная охранная организация (ЧОО) «Агентство Экскалибур» Сергея П., предприятие обеспечивало охрану гимназии №5, где произошла стрельба. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, Сергей П. должен объяснить правоохранителям, почему в гимназии не работали рамки металлодетекторов и почему у охранницы не было ручного сканера.

Женщина также задержана. Она должна рассказать, почему она пропускала учеников без дополнительной проверки, зная, что металлодетекторы не работают.

По данным источника «РИА Новости», также задержан отец стрелявшей девочки.

Накануне сообщалось, что правоохранители допросили директора гимназии и отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.

7 декабря «Известия» выяснили, что брянская городская администрация заключила многомиллионные контракты на обслуживание детских садов и школ с зарегистрированными по одному адресу ЧОО «Агентство Экскалибур» и предприятием «Экскалибур». Всего только в 2023 году было заключено более 100 госконтрактов с образовательными учреждениями.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в гимназии, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения, одна из школьниц скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Мурашко.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Соседка семьи девочки, которая открыла стрельбу в учебном заведении, сообщила в беседе с «Известиями» возможный мотив ребенка. По ее словам, причиной случившегося могла стать травля ученицы в гимназии. Учительница из брянской гимназии поделилась, что девочка была крайне замкнутой, ни с кем не общалась, в то время как ее сестра-близнец была «более живой».

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