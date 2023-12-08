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В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской школе

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Фото: РИА Новости/Андрей Мазунин
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Двое подростков, пострадавших при стрельбе в гимназии №5 в Брянске и эвакуированных в Москву, находятся в тяжелом состоянии, они получают всё необходимое лечение в Российской детской клинической больнице. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Одному из них проводятся необходимые оперативные вмешательства», — уточнил помощник главы Минздрава.

Трое пострадавших, чье состояние оценивается как средней степени тяжести, получают стационарное лечение в медицинских учреждениях Брянска, их жизни ничего не угрожает.

«С пострадавшими и их родителями, а также свидетелями происшедшего работают медицинские психологи», — сообщил Кузнецов.

Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Ранее в этот день двое подростков, находившихся в тяжелом состоянии, были доставлены в Москву вертолетом МЧС. Сообщалось, что в полете детей сопровождали специалисты российской детской клинической больницы.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Мурашко.

По словам очевидцев, ситуация вызвала страх у всей школы. После начала стрельбы учителей призвали закрыть двери кабинетов изнутри, а затем эвакуироваться вместе со школьниками через запасные выходы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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