Двое пострадавших при стрельбе в Брянске доставлены в Москву

Двое пострадавших при стрельбе в брянской гимназии № 5 доставлены в Москву. Об этом 7 декабря сообщил источник «Известий».

В нашем распоряжении также появились кадры вылета вертолета МЧС с детьми из Брянска, пострадавшими при стрельбе.

Отмечается, что в полете их сопровождали специалисты российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России и Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ под руководством помощника министра здравоохранения Оксаны Гусевой.

Брянские врачи также провели экстренные телемедицинские консультации по всем пяти госпитализированным детям с московскими специалистами.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что двое детей, которые пострадали при стрельбе в гимназии Брянска, будут доставлены спецбортом в Москву, их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

В тот же день 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Мурашко.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Соседка семьи девочки, которая открыла стрельбу в учебном заведении, сообщила в беседе с «Известиями» возможный мотив ребенка. По ее словам, причиной случившегося могла стать травля ученицы в гимназии. Учительница из брянской гимназии поделилась, что девочка была крайне замкнутой, ни с кем не общалась, в то время как ее сестра-близнец была «более живой».

Правоохранители также допросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.

Позднее знакомые 14-летней девочки, которая устроила стрельбу в брянской гимназии, рассказали, что она вела Telegram-канал. В нем школьница писала о своей ненависти к школе и некоторым людям. Она также рассказывала о желании убить людей, которые якобы испортили ей жизнь и издевались над ней.