Реклама
Прямой эфир
Культура
В Москве объявлены победители телевизионной премии ТЭФИ
Мир
Правительство Норвегии ужесточит правила для украинских беженцев
Мир
Израиль совершил ответные удары по Сирии после обстрела Голанских высот
Мир
Песков сообщил о завершении пятичасовых переговоров Путина и Раиси
Интернет и технологии
WhatsApp запустил функцию однократного прослушивания голосовых сообщений
Мир
Полянский обвинил Запад в попадании поставляемого Киеву оружия на черный рынок
Мир
Трамп подал апелляцию на отказ судьи снять с него некоторые обвинения
Мир
В Белом доме отказались обещать Украине дальнейшую помощь США
Мир
В Австрии заявили о растущем скептицизме граждан к ЕС
Мир
Только 20% немцев заявили о своей поддержке политики Шольца
Мир
Финляндия примет решение об открытии границы с РФ не позднее 13 декабря
Спорт
Теннисистка Гауфф стала самой высокооплачиваемой спортсменкой года
Мир
В 2023 году на Эвересте погибло рекордное число альпинистов
Мир
Глава МИД Британии назвал американский пакет помощи Украине стимулом для Европы
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с дипломатами ОАЭ урегулирование конфликта в Газе
Сюжет:

Двое пострадавших при стрельбе в Брянске доставлены в Москву

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое пострадавших при стрельбе в брянской гимназии № 5 доставлены в Москву. Об этом 7 декабря сообщил источник «Известий».

В нашем распоряжении также появились кадры вылета вертолета МЧС с детьми из Брянска, пострадавшими при стрельбе.

Отмечается, что в полете их сопровождали специалисты российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России и Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ под руководством помощника министра здравоохранения Оксаны Гусевой.

Брянские врачи также провели экстренные телемедицинские консультации по всем пяти госпитализированным детям с московскими специалистами.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что двое детей, которые пострадали при стрельбе в гимназии Брянска, будут доставлены спецбортом в Москву, их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

В тот же день 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Мурашко.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Соседка семьи девочки, которая открыла стрельбу в учебном заведении, сообщила в беседе с «Известиями» возможный мотив ребенка. По ее словам, причиной случившегося могла стать травля ученицы в гимназии. Учительница из брянской гимназии поделилась, что девочка была крайне замкнутой, ни с кем не общалась, в то время как ее сестра-близнец была «более живой».

Правоохранители также допросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.

Позднее знакомые 14-летней девочки, которая устроила стрельбу в брянской гимназии, рассказали, что она вела Telegram-канал. В нем школьница писала о своей ненависти к школе и некоторым людям. Она также рассказывала о желании убить людей, которые якобы испортили ей жизнь и издевались над ней.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023