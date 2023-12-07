Двух пострадавших при стрельбе в Брянске детей доставят в Москву

Двое детей, которые пострадали при стрельбе в гимназии Брянска, будут доставлены спецбортом в Москву, их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Об этом 7 декабря сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Принято решение двоих детей доставить для прохождения дальнейшего лечения в Москву. Их состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое. <…> Пострадавших доставят в Российскую детскую клиническую больницу», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что специальный борт с медоборудованием прибыл в Брянск по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«Трое ребят находятся в удовлетворительном состоянии», — добавил губернатор.

Богомаз также сообщил, что пострадавшие и их семьи получат психологическую помощь специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС России и НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России, которые будут работать в регионе несколько дней.

7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Мурашко.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

По словам очевидцев, ситуация вызвала страх у всей школы. После начала стрельбы учителей призвали закрыть двери кабинетов изнутри, а затем эвакуироваться вместе со школьниками через запасные выходы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Соседка семьи девочки, которая открыла стрельбу в учебном заведении, сообщила в беседе с «Известиями» возможный мотив ребенка. По ее словам, причиной случившегося могла стать травля ученицы в гимназии. Учительница из брянской гимназии поделилась, что девочка была крайне замкнутой, ни с кем не общалась, в то время как ее сестра-близнец была «более живой».

Правоохранители также допросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.

Позднее знакомые 14-летней девочки, которая устроила стрельбу в брянской гимназии, рассказали, что она вела Telegram-канал. В нем школьница писала о своей ненависти к школе и некоторым людям. Она также рассказывала о желании убить людей, которые якобы испортили ей жизнь и издевались над ней.