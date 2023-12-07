Знакомые устроившей стрельбу в Брянске рассказали про ее Telegram-канал

Знакомые 14-летней девочки, которая устроила стрельбу в брянской гимназии, рассказали 7 декабря, что она вела Telegram-канал.

В нем школьница писала о своей ненависти к школе и некоторым людям. Она также рассказывала о желаниях убить людей, которые якобы испортили ей жизнь и издевались над ней.

Кроме того, в Telegram-канале девочка много писала про оружие отца, с помощью которого она хотела наказать обидчиков, а еще о своем намерении совершить суицид.

7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Мурашко.

Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

По словам очевидцев, ситуация вызвала страх у всей школы. После начала стрельбы учителей призвали закрыть двери кабинетов изнутри, а затем эвакуироваться вместе со школьниками через запасные выходы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Соседка семьи девочки, которая открыла стрельбу в учебном заведении, сообщила в беседе с «Известиями» возможный мотив ребенка. По ее словам, причиной случившегося могла стать травля ученицы в гимназии. Учительница из брянской гимназии поделилась, что девочка была крайне замкнутой, ни с кем не общалась, в то время как ее сестра-близнец была «более живой».

Правоохранители также опросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.