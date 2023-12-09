Эвакуированных после стрельбы в Брянске подростков прооперировали в Москве
Двух подростков, которые пострадали при стрельбе в школе Брянска и были эвакуированы в Москву, прооперировали. Об этом 9 декабря сообщили в Минздраве РФ.
«Состояние двоих подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, остается тяжелым, но стабильным. Им проведены хирургические операции. Один из них уже переведен из реанимации в травматологическое отделение, находится в сознании. Второй пока в медикаментозном сне», — сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По словам помощника министра, состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они лечатся в больницах Брянска. Сообщается, что все пострадавшие получают необходимую медпомощь, их жизни ничто не угрожает.
Ранее в этот же день генерального директора частного охранного предприятия (ЧОП) ООО «ЧОО «Агентство Экскалибур», охраняющего гимназию в Брянске, где ученица устроила стрельбу, арестовали на два месяца. Такое решение вынес Советский районный суд города, сообщает корреспондент «Известий».
7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась.
В этот же день пострадавших при стрельбе в гимназии доставили на вертолете в Москву для оказания им экстренной медицинской помощи.