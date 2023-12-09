Директор охраняющего гимназию в Брянске ЧОПа арестован на два месяца

Генеральный директор частного охранного предприятия (ЧОП) ООО «ЧОО «Агентство Экскалибур», охраняющего гимназию в Брянске, где школьница устроила стрельбу, арестован на два месяца. Такое решение 9 декабря вынес Советский районный суд города, сообщает находящийся в зале корреспондент «Известий».

Отмечается, что решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вынесено по ходатайству СУ Следственного комитета (СК) РФ по Брянской области. Гендиректор обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

«По версии органов следствия, С.В. Поддубный, являясь гендиректором ООО «ЧОО «Агентство Экскалибур», предоставляющего услуги по обеспечению охраны и безопасности на территории и в здании МБОУ «Гимназия № 5», не обеспечил охрану помещений учебного заведения, в результате чего ученица школы пронесла в здание охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников», — отмечено в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.

Мера пресечения избрана до 6 февраля 2024 года.

Ранее 9 декабря муж замгендиректора гимназии № 5 в Брянске, где 7 декабря произошла стрельба, Геннадий Католиков, подтвердил ее задержание «Известиям». По его словам, мера пресечения женщине будет избрана 10 декабря. При этом мужчина настаивает на непричастности своей жены к трагедии.

До этого, 8 декабря, прокуратура Брянска сообщила о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц гимназии № 5 в Брянске. Следствие установило, что в день инцидента, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран, что позволило ученице с оружием беспрепятственно пройти в гимназию. А в руках охранницы не было при себе ручного сканера. Как выяснили «Известия», женщина должна была доложить о неисправности техники.

7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

9 декабря в Минздраве РФ сообщили, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе в школе Брянска и после были эвакуированы в Москву, прооперировали. По словам помощника министра, состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они лечатся в больницах Брянска.