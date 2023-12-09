Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц назвал помощь Украине «финансовым вызовом» для Германии
Общество
МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве 10 и 11 декабря
Мир
В США назвали ВПК РФ поводом для Вашингтона и Киева пойти на переговоры
Политика
Путин обсудил по телефону с президентом Египта ситуацию в секторе Газа
Общество
В Москве задержан подозреваемый в вооруженном нападении на сотрудников Росгвардии
Политика
Собрание инициативной группы избирателей Путина пройдет 16 декабря в «Зарядье»
Политика
Инициативная группа по выдвижению Путина собралась в штабе ОНФ
Общество
Замгендиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы в учреждении
Мир
Госдеп призвал власти Ирака наказать виновных в обстреле посольства США
Культура
РЕН ТВ и Пятый канал завоевали ТЭФИ в нескольких номинациях
Общество
Более 35 рейсов задержаны в аэропортах Москвы
Общество
Медиагруппе «Россия сегодня» исполнилось 10 лет
Мир
В США предложили создать новую ядерную державу у границ РФ
Происшествия
В новосибирской школе ученицы избили девочку
Армия
Десантники ВС РФ сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана
Сюжет:

Директор охраняющего гимназию в Брянске ЧОПа арестован на два месяца

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный директор частного охранного предприятия (ЧОП) ООО «ЧОО «Агентство Экскалибур», охраняющего гимназию в Брянске, где школьница устроила стрельбу, арестован на два месяца. Такое решение 9 декабря вынес Советский районный суд города, сообщает находящийся в зале корреспондент «Известий».

Отмечается, что решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вынесено по ходатайству СУ Следственного комитета (СК) РФ по Брянской области. Гендиректор обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

«По версии органов следствия, С.В. Поддубный, являясь гендиректором ООО «ЧОО «Агентство Экскалибур», предоставляющего услуги по обеспечению охраны и безопасности на территории и в здании МБОУ «Гимназия № 5», не обеспечил охрану помещений учебного заведения, в результате чего ученица школы пронесла в здание охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников», — отмечено в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.

Мера пресечения избрана до 6 февраля 2024 года.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

Ранее 9 декабря муж замгендиректора гимназии № 5 в Брянске, где 7 декабря произошла стрельба, Геннадий Католиков, подтвердил ее задержание «Известиям». По его словам, мера пресечения женщине будет избрана 10 декабря. При этом мужчина настаивает на непричастности своей жены к трагедии.

До этого, 8 декабря, прокуратура Брянска сообщила о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц гимназии № 5 в Брянске. Следствие установило, что в день инцидента, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран, что позволило ученице с оружием беспрепятственно пройти в гимназию. А в руках охранницы не было при себе ручного сканера. Как выяснили «Известия», женщина должна была доложить о неисправности техники.

7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

9 декабря в Минздраве РФ сообщили, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе в школе Брянска и после были эвакуированы в Москву, прооперировали. По словам помощника министра, состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они лечатся в больницах Брянска.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023