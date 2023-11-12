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Захарова заявила о более чем 1 тыс. человек в списках на эвакуацию из сектора Газа

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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В списках на эвакуацию из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, из которых 300 являются детьми. Об этом 12 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Более 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и граждане России, и наши соотечественники, и 300 несовершеннолетних», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

12 ноября МЧС России сообщило, что 70 россиян пересекли границу сектора Газа через КПП «Рафах». В ведомстве сообщили, что совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации мирного населения. Специалисты оказывают людям необходимую помощь, пересекших границу направляют в Каир. Там гражданам помогут оформить необходимые документы.

Ранее, 9 ноября, Захарова подтвердила, что со стороны Москвы всё готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ.

7 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для эвакуации с территории Газы российских граждан необходимы гуманитарные паузы.

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До этого, 1 ноября, когда контрольно-пропускной пункт «Рафах» открылся для эвакуации иностранных граждан, посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что РФ ожидает информации от властей Египта по поводу вывода российских граждан из сектора Газа. Он отметил, что около 600 россиян ожидает эвакуации из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

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