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МИД РФ сформировал и передал списки на эвакуацию российских граждан из Газы
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МИД РФ сформировал и передал списки на эвакуацию российских граждан из Газы

Захарова: Москву шокировало заявление посла Израиля об эвакуации россиян из Газы
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Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
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Списки на эвакуацию российских граждан из сектора Газа сформированы и переданы, заявила 9 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что с российской стороны всё готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ.

При этом Захарова указала, что Россия была шокирована заявлением посла Израиля, что для согласования списка на эвакуацию может потребоваться до двух недель.

«Мы никак не можем понять, почему этот процесс [эвакуации], несмотря на наши оперативные действия, несмотря на соблюдение нами всех тех требований и условий, которые сторонами в целях безопасности определены, почему этот процесс не разблокируется», — сказала дипломат.

По ее словам, РФ продолжит работать в тесной координации со всеми сторонами для эвакуации российских граждан из анклава.

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Ранее, 7 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для эвакуации с территории Газы российских граждан необходимы гуманитарные паузы.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что страна не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа до тех пор, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники.

До этого, 1 ноября, когда контрольно-пропускной пункт «Рафах» открылся для эвакуации иностранных граждан, посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что РФ ожидает информации от властей Египта по поводу вывода российских граждан из сектора Газа. Он отметил, что около 600 россиян ожидают эвакуации из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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