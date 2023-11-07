Песков заявил о продолжении контактов России с Израилем и Палестиной

Россия продолжает поддерживать контакты с Израилем, Палестиной и Египтом для оказания гуманитарной помощи. Об этом 7 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

« <...> российская сторона продолжит все контакты с палестинцами, с израильтянами, с египтянами с тем, чтобы дальше изыскивать возможность для такой [гуманитарной] помощи», — сказал он.

Песков подчеркнул, что гуманитарная помощь доставляется в сектор Газа в ограниченном объеме и только через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с Египтом.

Кроме того, он добавил, что для обеспечения потребностей гражданского населения Газы и эвакуации с территории анклава российских граждан необходимы гуманитарные паузы. Российские дипломаты работают в этом направлении и находятся в постоянном контакте со всеми сторонами конфликта, однако в этом вопросе существует большое количество трудностей.

« <...> нужно синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть свои требования», — сказал пресс-секретарь.

Песков также отметил, что контактов с Израилем на высшем уровне пока не планируется.

Ранее, 1 ноября, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в секторе Газа в качестве заложников удерживаются 5–6 россиян, в том числе одна женщина. Посольство России активно работает над тем, чтобы установить механизм ее передачи.

До этого, 28 октября, член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что ХАМАС готово освободить гражданских заложников, но не может сделать это из-за обстрелов сектора Газа.

25 октября дипмиссия РФ в Палестине сообщила, что количество ожидающих эвакуации из сектора Газа россиян превысило 500 человек, а всего в списках заявленных на эвакуацию уже числится более 900 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.