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Израиль назвал условие гуманитарной паузы в Газе

Минобороны Израиля: гумпаузы в Газе не будет до освобождения заложников
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Израиль не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа до тех пор, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники. Об этом 7 ноября заявил министр обороны страны Йоав Галант.

«В последнее время мы всё чаще слышим слова «гуманитарная пауза». Хочу сказать вам, что для меня гуманитарная пауза — это в первую очередь наши заложники, в первую очередь наши женщины, дети и старики. <...> Не будет гуманитарной паузы без возвращения заложников», — сказал Галант в ходе пресс-конференции, трансляция которой опубликована на странице министра в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Ранее, 6 ноября, американский журналист Сеймур Херш заявил о прорыве в решении вопроса с освобождением израильских заложников в секторе Газа благодаря тайным переговорам. Он отметил, что на данный момент известно о 248 пленных.

До этого, 4 ноября, президент США Джо Байден подтвердил прогресс в вопросе гуманитарных пауз в секторе Газа. При этом тогда же высокопоставленный представитель американской администрации заявлял, что пока все попытки американского лидера достичь согласия с ХАМАС по гуманитарной паузе для эвакуации заложников ни к чему не приводят.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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