Первые иностранцы начали покидать сектор Газа через границу с Египтом

На границе сектора Газа с Египтом утром 1 ноября открылся для эвакуации контрольно-пропускной пункт «Рафах», его пересекли первые иностранцы. Об этом в среду сообщает газета Guardian.

«Ожидается ограниченная эвакуация иностранных граждан и больных людей в рамках сделки, заключенной при посредничестве Катара», — говорится в публикации.

В частности, сообщается о длинных очередях машин скорой помощи на пограничном переходе, а также о нескольких людях в инвалидных колясках.

Ранее в этот день палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников неправительственных организаций, которые могут сегодня покинуть сектор Газа. В частности, выехать из анклава разрешили гражданами Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании. Также выезд разрешен сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) и других организаций.

Накануне сообщалось, что в северной части сектора Газа, где Израиль проводит военную операцию против ХАМАС, погибли двое несовершеннолетних граждан Франции.

Также 31 октября военное крыло ХАМАС — бригада «Аль-Кассам» — заявило, что в ближайшие дни освободит ряд иностранных заложников в секторе Газа.

В тот же день глава Совета национальной безопасности страны Цахи Ханегби заявил, что руководство Израиля не видит в обозримой перспективе возможность заключения сделки при посредничестве Катара об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС.

30 октября издание Axios со ссылкой на источники сообщило о визите главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа в Катар. Отмечалось, что в настоящий момент эмират является главным посредником между Израилем и палестинским движением ХАМАС в вопросе освобождения более 235 заложников из Газы. Также в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что среди заложников ХАМАС находятся 33 ребенка. По его словам, их терроризируют.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.