В Израиле заявили об отсутствии видимых перспектив по вопросу заложников в Газе

Руководство Израиля не видит в обозримой перспективе возможность заключения сделки при посредничестве Катара об освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Об этом 31 октября заявил глава Совета национальной безопасности страны Цахи Ханегби во время пресс-конференции, трансляция которой велась на израильском YouTube-канале now14.

«Мы, разумеется, будем прилагать все усилия для того, чтобы вернуть наших заложников, мы не отступим, но на данном этапе мы не видим приближения сделки по освобождению заложников», — сказал он.

При этом он отметил, что Катар не раз доказал свою готовность «быть инструментом связи» с ХАМАС и помогать в вопросе освобождения заложников, однако палестинские боевики по-прежнему «цинично используют эту страну».

Днем ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило о визите главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа в Катар. Как уточняется, темой их разговора стал вопрос освобождения заложников из сектора Газа. Также в статье отмечалось, что в настоящий момент Катар является главным посредником между Израилем и палестинским движением ХАМАС в вопросе освобождения более 235 заложников из Газы.

Ранее в тот день Нетаньяху сообщил, что среди заложников ХАМАС находятся 33 ребенка. Он заявил, что их держат и терроризируют. Накануне сообщалось, что общее число заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа возросло до 239 человек, в их числе много иностранных граждан.

25 октября глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби написал в соцсети Х, что Катар становится важной стороной в содействии гуманитарным решениям в Газе. Однако позже бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Катар не является важной заинтересованной стороной в решении гуманитарных задач в этом конфликте. Страна финансирует ХАМАС и является врагом, добавил Беннет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.