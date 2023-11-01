В ходе боев на севере Газы погибли двое несовершеннолетних граждан Франции

В северной части сектора Газы, где Израиль проводит военную операцию против палестинской группировки ХАМАС, погибли двое несовершеннолетних граждан Франции. Об этом во вторник, 31 октября, сообщило французское министерство иностранных дел.

«Франция с прискорбием узнала о гибели двух детей французской национальности, находившихся на севере сектора Газа вместе со своей матерью-француженкой, которая, как сообщается, сама получила ранения, также был ранен ее третий ребенок», — говорится в сообщении ведомства.

Причина смерти детей не сообщается. Дипломаты пока не смогли связаться с пострадавшей матерью.

30 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина заявил, что страна начала третий этап войны с палестинским движением ХАМАС. По его словам, Израиль не согласится на прекращение огня, так как это будет означать, что страна сдалась перед «терроризмом и варварством».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.