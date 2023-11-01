Посол РФ в Израиле озвучил количество ждущих эвакуации из Газы россиян

Россия ожидает информации от властей Египта по поводу эвакуации российских граждан из сектора Газа. Об этом рассказал посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда» в понедельник, 1 ноября.

По словам посла, эвакуация россиян и граждан других стран должна произойти через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах».

«Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывести <...> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей, в основном стран СНГ. Мы в активном контакте, мы готовы. Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это всё сделаем», — рассказал он.

Кроме того, Викторов заявил, что на данный момент нет решений об эвакуации российских дипломатических представительств в Израиле.

«Пока [речь не идет] об эвакуационных мероприятиях сотрудников посольства, генконсульства в Хайфе и других [городах], мы смотрим за развитием ситуации, но на сегодняшний день таких решений у нас не принято», — сообщил он.

Ранее, 31 октября, возможность эвакуации иностранных граждан из зоны палестино-израильского конфликта через территорию Египта обсуждалась между спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавой МИДа Михаилом Богдановым и послом Египта в Москве Назихом Нагари.

В этот же день спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви также указал на важность безопасной эвакуации россиян из сектора Газа.

Ранее, 16 октября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ приложит максимальные усилия к вывозу граждан страны из зоны палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.