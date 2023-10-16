Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция готова отложить рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО
Мир
Посол Израиля подтвердил возобновление подачи воды в южную часть сектора Газа
Мир
Россия направила в СБ ООН проект резолюции по палестино-израильскому конфликту
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве за год вырос на 65%
Общество
В Санкт-Петербурге начался сильный град
Авто
Хуснуллин заявил Путину о ремонте более 180 млн кв. м дорог к концу 2023 года
Спорт
Турниры по бобслею и санному спорту на Олимпиаде-2026 пройдут за пределами Италии
Происшествия
В Москве задержан замруководителя одного из отделов СК
Армия
МО РФ сообщило о двух сбитых истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25 ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о гололедице со среды
Мир
Путин и Асад обсудили пути урегулирования палестино-израильского конфликта
Происшествия
В Курганской области задержали жителя за сотрудничество с украинской организацией
Экономика
ЦБ не планирует выпуск купюр номиналом 10 тыс. рублей
Общество
Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Сюжет:

РФ приложит все усилия к вывозу россиян из зоны палестино-израильского конфликта

МИД РФ: Москва приложит все усилия к вывозу россиян из зоны палестино-израильского конфликта
0
Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская сторона приложит максимальные усилия к вывозу граждан РФ из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в понедельник, 16 октября, на совещании по оперативным вопросам с главой государства Владимиром Путиным.

Он также заявил, что ситуация на Ближнем Востоке, по оценкам МИД РФ, имеет тенденцию к эскалации. По его словам, действия, осуществляемые израильской армией в отношении сектора Газа, носят неизбирательный характер.

«Территория этого анклава и жители, находящиеся там фактически оказались в состоянии гуманитарной катастрофы», — сказал он, добавив, что им не оказывается медицинская помощь и не обеспечиваются их базовые потребности, что вызывает большую тревогу в мире.

«Мы будем прилагать максимальные усилия во взаимодействии с партнерами и единомышленниками по политической линии для того, чтобы купировать текущий момент и создать условия, в том числе гарантирующие выезд из зоны риска <…> наших граждан», — сообщил Рябков.

О промедлении — подробно: почему Израиль тянет с наземной операцией против ХАМАС
И по какой причине эвакуация на юг анклава не решит проблему с гражданским населением

14 октября Россия предложила Совету Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) призвать к немедленному перемирию и прекращению огня на Ближнем Востоке. В проекте российской резолюции Москва призвала обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Тогда же пресс-секретарь израильских вооруженных сил Даниэль Агари анонсировал широкомасштабное наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Батальоны и солдаты израильской армии были развернуты по всей стране, сказал он. За день до этого Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023