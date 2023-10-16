РФ приложит все усилия к вывозу россиян из зоны палестино-израильского конфликта

Российская сторона приложит максимальные усилия к вывозу граждан РФ из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в понедельник, 16 октября, на совещании по оперативным вопросам с главой государства Владимиром Путиным.

Он также заявил, что ситуация на Ближнем Востоке, по оценкам МИД РФ, имеет тенденцию к эскалации. По его словам, действия, осуществляемые израильской армией в отношении сектора Газа, носят неизбирательный характер.

«Территория этого анклава и жители, находящиеся там фактически оказались в состоянии гуманитарной катастрофы», — сказал он, добавив, что им не оказывается медицинская помощь и не обеспечиваются их базовые потребности, что вызывает большую тревогу в мире.

«Мы будем прилагать максимальные усилия во взаимодействии с партнерами и единомышленниками по политической линии для того, чтобы купировать текущий момент и создать условия, в том числе гарантирующие выезд из зоны риска <…> наших граждан», — сообщил Рябков.

14 октября Россия предложила Совету Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) призвать к немедленному перемирию и прекращению огня на Ближнем Востоке. В проекте российской резолюции Москва призвала обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Тогда же пресс-секретарь израильских вооруженных сил Даниэль Агари анонсировал широкомасштабное наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Батальоны и солдаты израильской армии были развернуты по всей стране, сказал он. За день до этого Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.