Богданов обсудил с послом Египта эвакуацию из Газы через территорию республики

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари вопросы эвакуации иностранных граждан из зоны палестино-израильского конфликта через египетскую территорию. Об этом 31 октября сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

Как отмечается, Богданов и Нагари обсудили важность скорейшего возобновления мирного процесса, нацеленного на создание Палестинского государства.

Во время обсуждения аспектов укрепления российско-египетского взаимодействия был сделан акцент на задаче внешнеполитической координации в ООН и на других международных площадках, добавили в МИДе.

В этот же день спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви также указал на важность безопасной эвакуации россиян из сектора Газа.

Ранее, 16 октября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ приложит максимальные усилия к вывозу граждан страны из зоны палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадали свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.