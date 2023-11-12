КПП «Рафах» пересекли 70 граждан РФ

Египетский контрольно-пропускной пункт «Рафах» пересекли 70 россиян. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщило МЧС РФ.

Ведомство также опубликовало новые кадры по встрече эвакуируемых граждан РФ и оказанию им помощи.

Кадры демонстрируют, что многие люди находятся в залах ожидания. О своей работе на КПП рассказал врач анестезиолог-реаниматолог отряда «Центроспас» МЧС России Виктор Белинский.

«Я здесь нахожусь с группой для оказания помощи, а также для динамического наблюдения всех, кто выходит (с КПП. — Ред.). Соответственно, для дальнейшей эвакуации. Всё, что необходимо, имеем, наблюдаем, оказываем помощь. Дальнейшие моменты связанные с эвакуацией, проработаны с точки зрения медицинского обеспечения», — заверил Белинский.

Одна из эвакуированных через КПП женщин поблагодарила МЧС, сотрудников посольства и консульства, а также резидента за то, что граждан эвакуировали.

«Очень сложная ситуация. Не поверите, добирались просто на тележках с осликами — просто нет бензина. Я приехала на машине, у меня закончился бензин, я даже не могла вернуться назад. Благодарим, и помогите всем остальным, пожалуйста», — попросила женщина.

Другая россиянка также поблагодарила российское МЧС за встречу эвакуированных в Египте. Она рассказала, что гражданам оказали медицинскую помощь и обеспечили их питанием, а также собрали нужные документы.

«Спасибо всем, кто в этом участвовал. Там, конечно, со стороны Палестины это очень тяжело, очень сложно», — рассказывает россиянка.

По ее словам, эвакуированных приютили в одной из школ, где обеспечили беженцам спальные места. Там люди находились два дня, пока ждали эвакуации. Женщина рассказала, что в секторе Газа очень много российских граждан, и обстановка очень сложная. Она попросила никого не оставлять в зоне конфликта, потому что там очень опасно.

В этот день МЧС овместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Специалисты оказывают людям необходимую помощь, пересекших 12 ноября границу направляют в Каир. Там гражданам помогут оформить необходимые документы.

Корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси 11 ноября показал приют на юге города Рафах в секторе Газа, где тысячи переселенцев ждали эвакуации. Журналист рассказал, что иностранцы, среди которых есть люди с российскими паспортами, несколько раз пытались выехать из Газы на египетскую сторону, однако их попытки оказались безуспешными.

Корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси 10 ноября рассказал, что десятки людей с двойным гражданством стоят в очередях на КПП «Рафах», чтобы эвакуироваться на территорию Египта из сектора Газа, при этом в списках на выход из анклава к этому моменту находится более 80 россиян. Сначала граждан РФ планируют доставить в Каир, а потом их перевезут в Россию.

Тогда же людям с двойным гражданством, в том числе россиянам, которые ожидали эвакуации из сектора Газа на территорию Египта, не открыли контрольно-пропускной пункт. Богданов объяснил, что работа КПП была заблокирована из-за того, что для эвакуации раненых в машинах скорой помощи было необходимо разрешение на выезд. Увязку между выходом иностранных граждан и вывозом раненых Богданов назвал неприемлемой. В результате обычные граждане не смогли покинуть «Рафах».

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

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