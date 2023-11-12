Россия приступила к эвакуации граждан РФ из сектора Газа

МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из Сектора Газа. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщает ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что на протяжении последней недели оперативная группа МЧС России согласовывала порядок и маршруты эвакуации граждан, которые оказались в зоне палестино-израильского конфликта.

«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой», — заявили в ведомстве.

Пересекших границу 12 ноября направят в Каир, там будет развернут оперштаб МЧС России. Гражданам там помогут оформить необходимые документы.

10 ноября россиянка Ольга Зороб рассказала «Известиям» о ситуации на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рафах», после того как стало известно, что проход не открыли и людям с двойным гражданством было отказано в эвакуации.

Ранее в этот день всех ожидавших эвакуации на КПП развернули. Тогда же русскоязычные жители сектора Газа рассказали «Известиям» о ситуации в анклаве. По словам одной из женщин, некоторые ее знакомые шли пешком до контрольно-пропускного пункта и погибли. Источник «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством.

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