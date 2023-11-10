«Известия» рассказали об ожидающих эвакуацию россиянах на КПП «Рафах»

Десятки людей с двойным гражданством стоят в очередях на КПП «Рафах», чтобы эвакуироваться на территорию Египта из сектора Газа. На данный момент более 80 россиян находятся в списках на выход из анклава. Об этом 10 ноября сообщает корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси.

Журналист отметил, что их сначала доставят в Каир, а потом они отправятся в Россию.

«Многие люди с иностранным гражданством продолжают работать в медицинских учреждениях и международных гуманитарных организациях. Они предпочли, чтобы все члены их семей эвакуировались. Некоторые из них работают врачами в местных больницах. В такой момент оставить свою работу попросту нельзя. Остальные ждут открытия «Рафаха», чтобы оказаться в безопасном месте», — сказал Бельбесси.

Ранее в этот день ожидающие эвакуации у КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом русскоязычные жители сектора Газы рассказали «Известиям» о ситуации в анклаве. По словам одной из женщин, некоторые ее знакомые шли пешком до контрольно-пропускного пункта и погибли. Мужчина на КПП, провожающий семью в Москву, рассказал, что в секторе Газа ситуация сейчас крайне тяжелая, гибнут мирные жители.

Россияне, проживающие в секторе Газа и находящиеся в списках на эвакуацию, рассказали «Известиям» о том, что в реестр занесены 85 граждан РФ для выхода из анклава.

При этом «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством. Они должны будут перейти на территорию Египта через КПП «Рафах». Уточняется, что РФ одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством.

Накануне, 9 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что со стороны Москвы всё готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Захарова выразила удивление в связи с заявлением посла Израиля, что для согласования списка на эвакуацию может потребоваться до двух недель.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.