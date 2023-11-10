Реклама
Прямой эфир
Общество
В Думу внесли проект о наказаниях для добровольцев за преступления против службы
Мир
Песков заявил о сдержанном оптимизме в вопросе эвакуации россиян из Газы
Мир
Орбан заявил о неготовности Украины к членству в ЕС во всех отношениях
Интернет и технологии
Путин обсудил с Совбезом повышение эффективности ИТ-безопасности России
Политика
В ГД указали на попытку «замылить» расследование подрыва «Северных потоков»
Армия
Отличившимся в ходе спецоперации военным вручили награды в Санкт-Петербурге
Мир
В Кремле назвали визит Путина в Казахстан успешным
Мир
Песков призвал не преувеличивать роль резолюции ЕП об отмене конфискаций вещей у россиян
Общество
Путин назначил нового посла РФ в Пакистане
Мир
В украинских ВВС сообщили о начале обучения пилотов управлению F-16 в небе
Мир
Спецборт МЧС доставил 25 т гуманитарной помощи для сектора Газа
Мир
Forbes предсказал ВСУ скорую потерю всех танков Leopard
Общество
Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден
Сюжет:

«Известия» рассказали об ожидающих эвакуацию россиянах на КПП «Рафах»

0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Десятки людей с двойным гражданством стоят в очередях на КПП «Рафах», чтобы эвакуироваться на территорию Египта из сектора Газа. На данный момент более 80 россиян находятся в списках на выход из анклава. Об этом 10 ноября сообщает корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси.

Журналист отметил, что их сначала доставят в Каир, а потом они отправятся в Россию.

«Многие люди с иностранным гражданством продолжают работать в медицинских учреждениях и международных гуманитарных организациях. Они предпочли, чтобы все члены их семей эвакуировались. Некоторые из них работают врачами в местных больницах. В такой момент оставить свою работу попросту нельзя. Остальные ждут открытия «Рафаха», чтобы оказаться в безопасном месте», — сказал Бельбесси.

Пограничное состояние: что ждет военнообязанных за побег из страны
В регионах предложили ограничить выезд подлежащих призыву граждан

Ранее в этот день ожидающие эвакуации у КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом русскоязычные жители сектора Газы рассказали «Известиям» о ситуации в анклаве. По словам одной из женщин, некоторые ее знакомые шли пешком до контрольно-пропускного пункта и погибли. Мужчина на КПП, провожающий семью в Москву, рассказал, что в секторе Газа ситуация сейчас крайне тяжелая, гибнут мирные жители.

Россияне, проживающие в секторе Газа и находящиеся в списках на эвакуацию, рассказали «Известиям» о том, что в реестр занесены 85 граждан РФ для выхода из анклава.

При этом «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством. Они должны будут перейти на территорию Египта через КПП «Рафах». Уточняется, что РФ одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством.

Накануне, 9 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что со стороны Москвы всё готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. Захарова выразила удивление в связи с заявлением посла Израиля, что для согласования списка на эвакуацию может потребоваться до двух недель.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023