«Известия» показали приют для ожидания эвакуации беженцев из Газы

Тысячи переселенцев ждут эвакуации в приюте на юге города Рафах в секторе Газа. Обстановку на месте событий 11 ноября показал корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси.

Журналист рассказал, что иностранцы, среди которых есть люди с российскими паспортами, несколько раз пытались выехать из Газы на египетскую сторону, однако их попытки оказались безуспешными.

«В этой комнате, в которой я нахожусь, находятся десятки людей с российским гражданством и паспортами, которые ждут открытия перехода (КПП). Вчера они провели более 14 часов перед воротами, но им не разрешили войти на другую сторону. Из-за того, что египетская сторона препятствовала въезду всем, в том числе раненым, не позволяла им въезжать для лечения. Всем иностранцам и владельцам загранпаспортов было запрещено покидать сектор Газа на другую сторону», — описывает события корреспондент.

По его словам, сейчас людям, находящимся в лагере беженцев, очень тяжело: им не хватает воды и электричества, а также они располагаются в стесненных условиях. В секторе Газа есть целые русские семьи, которые пытаются добраться до безопасного места или покинуть регион, но они никак не могут повлиять на открытие перехода. Все вещи беженцев уже собраны: люди готовятся в любой момент выехать к переходу, который, как ожидается, откроется после заключения соглашения на выезд раненых, а затем на выезд владельцев российских паспортов.

Одна из россиянок, находящихся в приюте, Анна Ашур рассказала, что условия в приюте тяжелые — нет воды и электричества. Люди не могут зарядить телефоны, чтобы узнать новости от послов, нет интернета, чтобы эти новости посмотреть там.

«Но мы довольны, что мы живы. Я увидела своих друзей и своих подруг», — поделилась женщина.

Бельбесси показал ворота, у которых иностранцы ждут возможности покинуть сектор Газа. Они неоднократно приезжали к КПП, чтобы покинуть анклав, однако им не позволяют выехать из-за запрета пропускать раненых палестинцев на другую сторону. Предпринимаются дипломатические усилия, чтобы вывезти владельцев иностранных паспортов в Каир, а затем в страны, в которые они хотят поехать.

«Теперь они находятся в лагерях в городе Рафах, к югу от сектора Газа, ждут минуты, даже секунды, чтобы услышать новости об открытии перехода. Беженцы ждут долгие часы перед этими воротами, а затем возвращаются в лагеря, где они укрылись, и ждут разрешения покинуть этот переход и прибыть на египетской сторону. Идут переговоры с российским посольством и другими посольствами по всему миру, чтобы вывезти иностранцев из сектора Газа подальше от войны, которая всё еще продолжается, под ударами которой находится весь сектор», — сообщил журналист.

По его словам, сейчас иностранцы разбивают лагеря рядом с контрольно-пропускным пунктом «Рафах» в надежде покинуть это место как можно скорее.

Корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси 10 ноября рассказал, что десятки людей с двойным гражданством стоят в очередях на КПП «Рафах», чтобы эвакуироваться на территорию Египта из сектора Газа, при этом в списках на выход из анклава к этому моменту находится более 80 россиян. Сначала граждан РФ планируют доставить в Каир, а потом их перевезут в Россию.

В тот же день спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что эвакуация россиян из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» займет максимум три дня. По его словам, это будет зависеть от пропускной способности самого КПП.

Тогда же людям с двойным гражданством, в том числе россиянам, которые ожидали эвакуации из сектора Газа на территорию Египта, не открыли контрольно-пропускной пункт. Богданов объяснил, что работа КПП была заблокирована из-за того, что для эвакуации раненых в машинах скорой помощи было необходимо разрешение на выезд. Увязку между выходом иностранных граждан и вывозом раненых Богданов назвал неприемлемой. В результате обычные граждане не смогли покинуть «Рафах».

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Согласно последним данным, в результате конфликта число жертв при ударах по сектору Газа возросло до 11 тыс. человек, в число погибших входят 4506 детей. Еще 27 490 человек получили ранения. По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.