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Самолет с гумпомощью для населения сектора Газа вылетел из Казани в Египет

МЧС: самолет с 25 т гумпомощи для населения сектора Газа вылетел из Казани в Египет
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Фото: t.me/mchs_official
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Самолет Ил-76 МЧС России с 25 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа вылетел из Казани в Египет. Об этом 10 ноября сообщили в Telegram-канале ведомства.

«МЧС России направит 25 т очередной гуманитарной помощи населению сектора Газа. <…> Самолет Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Казани. Гуманитарный груз будет доставлен на территорию Арабской Республики Египет и передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят его населению сектора Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Как указали в МЧС, в гуманитарную помощь войдут продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи, пледы.

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Ранее, 7 ноября, Европейская комиссия сообщила об отправке в Египет восьми самолетов с 320 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа за последние несколько недель. Также Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС увеличивает помощь сектору Газа еще на €25 млн, что в общей сложности доведет ее размер до €100 млн.

За день до этого 70 грузовиков с международной гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Тогда же король Иордании Абдалла II рассказал, что Военно-воздушные силы (ВВС) страны доставили гуманитарную помощь в полевой госпиталь в Газе. Самолеты сбросили партию груза на парашютах.

5 ноября издание Haaretz сообщило о въезде 30 фур с гумпомощью, включающей медикаменты, в сектор Газа. Также газета привела данные, по которым за период с 21 октября на территорию палестинского анклава въехал 451 грузовик.

30 октября The New York Times со ссылкой сообщило, что Израиль обязался ежедневно пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в анклав через границу с Египтом.

При этом на следующий день в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что страна остановит поставки гумпомощи в анклав, если узнает, что груз попадает в руки представителей палестинского движения ХАМАС.

Россия направляла гуманитарную помощь для жителей сектора Газа 3 ноября также через Египет. Тогда было доставлено 28 т груза, в который вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 10,8 тыс. человек, еще 26,9 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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