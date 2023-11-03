МЧС России направило 28 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа

Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства в пятницу, 3 ноября.

«Российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа», — сказано в сообщении.

Отмечается, что помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина.

Для доставки будут задействованы два Ил-76. На их борту лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы переместят сперва в Египет, а затем при помощи Египетского общества Красного Полумесяца гумпомощь будет передана в Газу.

Ранее, 31 октября,официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что колонна из 59 грузовиков с гуманитарной помощью въехала в сектор Газа за один день. Грузовики доставили населению воду, продовольствие и медикаменты.

Тогда же стало известно, что Великобритания, Нидерланды и Франция прорабатывают возможность отправки гуманитарной помощи в сектор Газа по морю.

В тот же день в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что страна остановит поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, если узнает, что они попадают в руки представителей палестинского движения ХАМАС.

30 октября издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства США сообщило, что Израиль обязался ежедневно пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через границу с Египтом.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.