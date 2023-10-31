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В Израиле пригрозили прервать гуманитарную помощь при условии ее попадания к ХАМАС
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В Израиле пригрозили прервать гуманитарную помощь при условии ее попадания к ХАМАС

Израиль пригрозил блокировать гумпомощь в Газу, если она попадет в руки ХАМАС
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Фото: Global Look Press/XinHua/Ahmed Gomaa
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Израиль остановит поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, если узнает, что они попадают в руки представителей палестинского движения ХАМАС. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во вторник, 31 октября. Сообщение опубликовано в соцсети X.

Как следует из сообщения, гуманитарная помощь, предназначенная для мирного населения, проживающего в секторе Газа, продолжает поступать из различных международных источников. В основном на эту территорию привозят продукты питания и лекарства.

По словам представителей канцелярии премьера, сотрудники израильской службы безопасности проверяют каждый набор гуманитарной помощи, прежде чем направить его в сектор Газа через пропускной пункт в Египте. Однако при подтверждении подозрений о том, что поставки попадают к ХАМАС, а не к гражданскому населению, Израиль прервет эту помощь.

«Поставки предназначены для гражданского населения; если станет ясно, что их захватил ХАМАС, они будут остановлены», — сказано в сообщении.

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Днем ранее, 30 октября, постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что Израиль намерен «выдавить за пределы сектора» население Газы, и это видно в том числе и по тому, как страна препятствует поставкам в него гуманитарной помощи. По словам Небензи, отправляемых в Газу еды и медикаментов и так недостаточно, а кроме того, например, необходимо оборудование для больниц.

Перед этим, в тот же день, представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не пустит топливо в Газу, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадало свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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