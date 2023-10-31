Небензя заявил о желании США и Израиля истребить жителей Газы

США и Израиль не намерены искать выход из ситуации в секторе Газа, поскольку их истинная цель — не сохранить жизни мирных жителей на этой территории, а «выдавить за пределы сектора» всё палестинское население. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, состоявшемся в понедельник, 30 октября, постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что резолюция с требованием о полном прекращении огня в секторе Газа до сих пор не принята лишь потому, что США заняли удобную для себя позицию. По мнению постпреда, Совет Безопасности оказался парализован из-за Соединенных Штатов и Израиля.

«Мы дважды входили с подобными инициативами, но у Вашингтона и Западного Иерусалима совсем другие планы — истребить население Газы или выдавить его за пределы сектора, а остальное палестинское население ассимилировать в составе Израиля, чтобы таким образом решить палестинскую проблему», — высказался Небензя.

По его мнению, Израиль демонстрирует свои настоящие намерения, когда препятствует поступлению в Газу гуманитарной помощи. При этом объемы направляемых туда пищи и медикаментов до сих пор недостаточны для всего мирного населения, проживающего на этой территории.

Постпред РФ при ООН добавил, что время полумер на Ближнем Востоке уже прошло, гуманитарные паузы ситуации не помогут.

«Приоритетные задачи мирового сообщества на сегодняшний день — остановить кровопролитие, минимизировать ущерб для гражданского населения и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло», — подчеркнул дипломат.

Ранее в этот день генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что за три недели с момента обострения палестино-израильского конфликта в Газе было убито почти 3200 детей. По его словам, почти 70% погибших в секторе Газа — женщины и дети.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби указал, что прекращение огня в Газе не считают правильным решением в Вашингтоне. По его словам, в Белом доме убеждены, что в настоящее время от остановки боевых действий выиграет только ХАМАС.

В этот же день представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не пустит топливо в Газу, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадало свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.