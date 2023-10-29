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Израиль пообещал ежедневно пропускать в сектор Газа по 100 грузовиков гумпомощи

NYT: Израиль пообещал пропускать в сектор Газа сто грузовиков с помощью в день
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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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Израиль обязался ежедневно пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через границу с Египтом. Об этом 29 октября сообщила The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства США.

По его словам, в состав груза войдет ограниченное количество топлива, которое ООН распределит по ключевым объектам гуманитарной инфраструктуры в Газе, таким как больницы. Цель состояла в том, чтобы данное топливо не попало к представителям палестинского движения ХАМАС, подчеркнул источник газеты.

За несколько часов до этого СМИ сообщали, что в сектор Газа из Египта въехали 10 грузовиков с гуманитарной помощью для населения анклава. Согласно данным телеканала Al Qahera News, Египет активизирует контакты со всеми сторонами конфликта, чтобы обеспечить большие поставки гуманитарной помощи в сектор Газа на следующей неделе — с 30 октября.

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Ранее в этот день директор по связям ООН в Палестинской автономии Томас Уайт сообщил, что тысячи человек ворвались на склады Ближневосточного агентства всемирной организации для помощи беженцам из Палестины и организации работ (БАПОР) в секторе Газа, они взяли муку и предметы первой необходимости.

По его словам, это тревожный признак того, что гражданский порядок начинает нарушаться после трех недель войны и жесткой осады анклава.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Египет и США планируют с 30 октября расширить гуманитарные поставки в сектор Газа.

До этого, 27 октября, сообщалось, что первая иностранная делегация врачей вошла на территорию сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». По данным СМИ, десять медиков прошли в анклав одновременно с проездом очередной колонны из десяти грузовиков с гуманитарной помощью. В машинах были вода и продукты питания.

Еще 19 октября специальный борт МЧС России с грузом гуманитарной помощи для населения сектора Газа прибыл в египетский аэропорт Эль-Ариш.

7 октября палестинское движение подвергло территорию еврейского государства массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

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По последним данным, в секторе Газа число жертв превысило 8 тыс. человек, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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