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Жители сектора Газа ворвались на склады ООН и забрали предметы первой необходимости

БАПОР: тысячи людей ворвались на склады в Газе, забрали муку и средства гигиены
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Тысячи человек ворвались на склады Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа, взяли муку и предметы первой необходимости. Об этом 29 октября сообщил директор по связям организации в палестинской автономии Томас Уайт.

«Это тревожный признак того, что гражданский порядок начинает нарушаться после трех недель войны и жесткой осады сектора Газа. Люди напуганы, разочарованы и находятся в отчаянии. Напряженность и страх усиливаются из-за отключения телефонов и интернет-коммуникаций. Они чувствуют, что предоставлены сами себе, отрезаны от своих семей в секторе Газа и от остального мира», — приводятся слова Уайта на сайте организации.

В сообщении указано, что инцидент коснулся ряда складов и распределительных центров БАПОР в средних и южных районах Палестины. В частности, люди забирали пшеничную муку и гигиенические принадлежности.

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В агентстве связывают это с массовым перемещением населения с севера на юг сектора Газа. По оценке представителей БАПОР, оно оказывает значительное давление на общины и увеличивает нагрузку на государственные службы.

Известно, что на одном из таких складов в Дейр-эль-Балахе организация хранит припасы из прибывающих с территории Египта гуманитарных конвоев. По словам Уайта, данной гумпомощи недостаточно, так как она не покрывает потребности населения, в то время как на местном рынке заканчиваются товары. За последнюю неделю в сектор Газа прибыло более 80 грузовиков с гуманитарным грузом, однако 28 октября конвой не смог прибыть из-за отключения связи, отмечается в сообщении БАПОР. Из-за этого агентство не могло скоординировать прохождение автоколонны.

По мнению Уайта, система гуманитарных конвоев в нынешнем виде обречена на провал из-за недостаточного количества грузовиков, медленных процессов и по другим причинам. В связи с этим он призвал к обеспечению регулярного и устойчивого поступления гумпомощи в сектор Газа для удовлетворения всех потребностей населения анклава.

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Ранее в этот день официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Египет и США планируют с 30 октября расширить гуманитарные поставки в сектор Газа. Накануне Хагари сообщил, что Израиль пропустит на юг сектора Газа 10 грузовиков с медикаментами, провиантом и питьевой водой.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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