В Египет прибыл спецборт МЧС России с гуманитарной помощью

Специальный борт МЧС России с грузом гуманитарной помощи для населения сектора Газа прибыл в египетский аэропорт Эль-Ариш. Об этом 19 октября сообщил корреспондент ТАСС.

Cамолет совершил посадку и готовится к разгрузке. Далее груз будет направлен организации Красного Полумесяца Египта для передачи на территорию палестинской автономии.

О том, что специальный борт Ил-76 с 27 т гуманитарного груза для населения сектора Газа вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в Московской области в аэропорт города Эль-Ариш, МЧС сообщило этим утром. Тогда же уточнялось, что в составе груза мука, сахар, рис и макаронные изделия. В пресс-службе ведомства указали, что доставка гумпомощи выполняется в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению правительства РФ.

Утром 7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

14 октября ООН опубликовала отчет, в котором сообщила, что жители анклава вынуждены пить воду из сельскохозяйственных колодцев из-за дефицита ресурса, что «вызывает серьезные опасения по поводу распространения болезней, передаваемых через воду».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.