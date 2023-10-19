МЧС России доставит 27 т гуманитарного груза для населения сектора Газа. Об этом в четверг, 19 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

«В соответствии с указанием президента Российской Федерации [Владимира Путина] и по поручению правительства РФ авиация МЧС России доставит гуманитарный груз населению сектора Газа», — указали в пресс-службе.

Отмечается, что спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства уже вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт города Эль-Ариш. На борту самолета мука, сахар, рис и макаронные изделия общим весом 27 т.

Уточняется, что гуманитарная помощь будет доставлена на территорию Египта и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, откуда будет доставлена непосредственно в сектор Газа.

16 октября глава египетского МИДа Самех Шукри заявил, что Египет готов доставить гуманитарную помощь в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Спустя два дня власти Израиля согласились пропустить гуманитарную помощь в сектор Газа из Египта. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, согласие последовало в ответ на требование президента США Джо Байдена.

Телеканал отметил, что Байден, помимо переговоров с Нетаньяху, поговорил также с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси, и тот согласился открыть пограничный переход «Рафах», чтобы позволить 20 грузовикам с гуманитарной помощью въехать в Газу.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи». 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

14 октября ООН опубликовала отчет, в котором сообщила, что жители анклава вынуждены пить воду из сельскохозяйственных колодцев из-за дефицита ресурса, что «вызывает серьезные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.