В Израиле сообщили о планах Египта и США расширить гуманитарные поставки в Газу

Египет и США планируют расширить гуманитарные поставки в сектор Газа. Об этом 29 октября заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге.

«Завтра гуманитарные усилия в Газе, которые проводят Египет и США, будут расширены», — приводит его слова The Times of Israel.

Израиль ведет войну, которую он не начинал и к которой не стремился, добавил Хагари.

«ХАМАС использует жителей Газы как живой щит, внедряясь в их ряды в школах, мечетях и больницах, как мы установили. Террористы ХАМАС укрываются внутри гражданских зданий и под ними именно по той причине, что они знают, что Армия обороны Израиля разграничивает террористов и мирных жителей», — заключил представитель ЦАХАЛ.

Ранее, 28 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целями которого являются уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Для этого израильские войска вошли на территорию сектора Газа, добавил премьер-министр.

Кроме того, Нетаньяху на встрече с семьями тех, кто удерживается ХАМАС, отметил, что для освобождения удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС израильских заложников будет сделано всë возможное, так как это одна из целей военной операции, которая была определена изначально.

Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены палестинского движения ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.