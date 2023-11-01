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ООН сообщила о прибытии в Газу 59 фур с гумпомощью 31 октября
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ООН сообщила о прибытии в Газу 59 фур с гумпомощью 31 октября

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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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Колонна из 59 грузовиков с гуманитарной помощью въехала в сектор Газа за один день. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 31 октября.

«Вчера 59 грузовиков с водой, продовольствием и медикаментами заехали на территорию сектора Газа через КПП «Рафах», — сказал он.

Это самый большой конвой с 21 октября, когда поступление гуманитарной помощи в Газу возобновилось.

Ранее в этот день газета The Guardian сообщила, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом открылся для эвакуации, его пересекли первые иностранцы. Отмечается, что не менее 117 иностранцев прошли из сектора Газа в Египет, в числе иностранцев 35 детей.

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В этот же день CNN со ссылкой на американских чиновников сообщило, что число иностранных граждан, которым разрешат покинуть сектор Газа через КПП «Рафах», может превысить 5 тыс. человек.

Днем ранее издание Financial Times сообщило, что Великобритания, Нидерланды и Франция прорабатывают возможность отправки гуманитарной помощи в сектор Газа по морю. Также в тот день в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что страна остановит поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, если узнает, что они попадают в руки представителей палестинского движения ХАМАС.

30 октября издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства США сообщило, что Израиль обязался ежедневно пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через границу с Египтом.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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