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Сюжет:

70 грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа через КПП «Рафах»

Еще 70 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через КПП «Рафах»
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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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По меньшей мере 70 грузовиков с международной гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом 6 ноября сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

«70 грузовиков с международной гуманитарной помощью были осмотрены и доставлены сегодня в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», — сообщило управление на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Уточняется, что гуманитарная помощь включает в себя медикаменты, продукты питания и воду.

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Ранее в этот день король Иордании Абдалла II рассказал, что военно-воздушные силы (ВВС) страны доставили гуманитарную помощь в полевой госпиталь в Газе. Самолеты сбросили партию груза на парашютах.

За день до этого издание Haaretz сообщило о въезде 30 фур с гумпомощью, включающей медикаменты, в сектор Газа. Также газета привела данные, по которым за период с 21 октября на территорию палестинского анклава въехал 451 грузовик.

30 октября The New York Times со ссылкой на представителя правительства США сообщило, что Израиль обязался ежедневно пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в анклав через границу с Египтом.

При этом на следующий день в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что страна остановит поставки гумпомощи в анклав, если узнает, что груз попадает в руки представителей палестинского движения ХАМАС.

Россия направляла гуманитарную помощь для жителей сектора Газа 3 ноября также через Египет. Тогда было доставлено 28 т груза, в который вошли лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последней информации, число погибших в секторе Газа с начала конфликта составляет уже более 10 тыс. человек, пострадало более 26 тыс. человек. Со стороны Израиля погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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