Реклама
Прямой эфир
Мир
Атомная подлодка США прибыла на Ближний Восток
Мир
NYT написала о пессимизме украинцев по поводу исхода конфликта
Армия
Минобороны рассказало о тактике огневой карусели российских артиллеристов в зоне СВО
Мир
Власти Ирландии заявили о разработке мер по снижению притока украинских беженцев
Происшествия
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на складе в Татарстане
Мир
СМИ сообщили о попытке украинских военкомов силой забрать призывника из больницы
Армия
Балицкий заявил об остановке контрнаступления ВСУ на запорожском направлении
Общество
Советник главы Крыма опроверг слухи о взломе телеканала «Крым 24»
Мир
Минздрав Палестины заявил о необходимости полевых госпиталей в секторе Газа
Общество
«Народный фронт» доставил в зону СВО улучшенные средства для эвакуации раненых
Армия
Экипаж САУ «Мста-С» уничтожил польскую гаубицу Krab на купянском направлении
Мир
В Молдавии правящая партия проигрывает оппозиции на местных выборах
Мир
В США заявили о закончившейся у ВСУ живой силе
Сюжет:

Король Иордании рассказал о сбросе на парашютах гуманитарной помощи для Газы

Король Абдалла II: ВВС Иордании доставили гуманитарную помощь в полевой госпиталь в секторе Газа
0
Фото: Global Look Press/dpa/Mohammed Talatene
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Король Иордании Абдалла II рассказал, что в ночь на понедельник, 6 ноября, военно-воздушные силы (ВВС) страны доставили гуманитарную помощь в полевой госпиталь в Газе. Самолеты сбросили партию груза на парашютах.

«Наши летчики ночью доставили средства для оказания неотложной медицинской помощи в иорданский полевой госпиталь в секторе Газа. Это наш долг — помочь нашим братьям и сестрам, пострадавшим в войне в Газе», — говорится в сообщении короля в соцсети X.

Абдалла II также выразил поддержку пострадавшим в военных действиях палестинцам, отметив, что Иордания всегда будет рядом.

Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе
И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество

Ранее в этот день минздрав Палестины заявил о необходимости полевых госпиталей в секторе Газа. По словам министра здравоохранения Палестины Мэй Кайле, ситуация в сфере здравоохранения в секторе Газа является катастрофической.

Днем ранее издание Haaretz сообщило о въезде 30 фур с гумпомощью, включающей медикаменты, в сектор Газа. Также газета привела данные, по которым за период с 21 октября на территорию палестинского анклава въехал 451 грузовик.

30 октября The New York Times со ссылкой на представителя правительства США сообщило, что Израиль обязался ежедневно пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в анклав через границу с Египтом.

При этом на следующий день в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что страна остановит поставки гумпомощи в анклав, если узнает, что груз попадает в руки представителей палестинского движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023