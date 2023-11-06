Король Иордании рассказал о сбросе на парашютах гуманитарной помощи для Газы

Король Иордании Абдалла II рассказал, что в ночь на понедельник, 6 ноября, военно-воздушные силы (ВВС) страны доставили гуманитарную помощь в полевой госпиталь в Газе. Самолеты сбросили партию груза на парашютах.

«Наши летчики ночью доставили средства для оказания неотложной медицинской помощи в иорданский полевой госпиталь в секторе Газа. Это наш долг — помочь нашим братьям и сестрам, пострадавшим в войне в Газе», — говорится в сообщении короля в соцсети X.

Абдалла II также выразил поддержку пострадавшим в военных действиях палестинцам, отметив, что Иордания всегда будет рядом.

Ранее в этот день минздрав Палестины заявил о необходимости полевых госпиталей в секторе Газа. По словам министра здравоохранения Палестины Мэй Кайле, ситуация в сфере здравоохранения в секторе Газа является катастрофической.

Днем ранее издание Haaretz сообщило о въезде 30 фур с гумпомощью, включающей медикаменты, в сектор Газа. Также газета привела данные, по которым за период с 21 октября на территорию палестинского анклава въехал 451 грузовик.

30 октября The New York Times со ссылкой на представителя правительства США сообщило, что Израиль обязался ежедневно пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в анклав через границу с Египтом.

При этом на следующий день в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что страна остановит поставки гумпомощи в анклав, если узнает, что груз попадает в руки представителей палестинского движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.