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КПП «Рафах» в субботу пересекли 30 фур с гумпомощью из Египта

Haaretz: в сектор Газа въехали 30 грузовиков с гумпомощью
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Фото: Global Look Press/Mohammed Talatene
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В субботу, 4 ноября, контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом пересекли 30 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщила газета Haaretz.

«30 грузовиков с гуманитарной помощью проследовали через пограничный переход «Рафах» из Египта в сектор Газа», — говорится в публикации издания.

Так, по данным газеты, за период с 21 октября на территорию палестинского анклава въехал 451 грузовик, это примерно по 30 фур в день.

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Ранее, 1 ноября, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что за день в Газу въехало 59 фур с гумпомощью, что является абсолютным рекордом с 21 октября. Также в тот день газета The Guardian сообщила, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом открылся для эвакуации, его пересекли первые иностранцы.

Днем ранее издание Financial Times сообщило, что Великобритания, Нидерланды и Франция прорабатывают возможность отправки гуманитарной помощи в сектор Газа по морю. 29 октября издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства США сообщило, что Израиль обязался ежедневно пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через границу с Египтом.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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